O susținătoare a USR vrea avort obligatoriu pentru 92% dintre români: „mandatoriu si obligatoriu pentru familiile care...”

O susținătoare a partidului USR susține ca avortul să fie „mandatoriu și obligatoriu” pentru familiile care nu au un venit mediu.





Conform Institutului Național de Statistică, în 2018, aproximativ 92% dintre români au avut un salariu mai mic decât salariul mediu pe economie, scrie stiripentruviata.ro.

„Si mai mult decat atat, avortul trebuie sa fie mandatoriu si obligatoriu pentru familiile care nu au un venit mediu, pentru familiile care nu pot asigura cresterea sau hranirea corespunzatoare a copilului, pentru familiile in care nici unul dintre cei doi parteneri in cresterea si educatia copilului nu are loc de munca…”, a fost mesajul susținătoarei USR.

