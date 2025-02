Monden Survivor România a debutat cu un incident. Un concurent, la un pas de înec







Survivor România. Cei 20 de participanți au început aventura vieții lor într-un mod surprinzător: sărind în apele mării de pe o navă de pirați. Din păcate, un concurent a fost la un pas de înec.

Prima probă a fost crucială: Dorian, Ema și Larisa, cei care au ajuns ultimii la mal, s-au aflat în pericol de a fi eliminați. Primul care a atins țărmul a fost Cristian Marinescu, evidențiind încă de la început abilități atletice deosebite.

Împărțirea în triburi a generat prima confruntare, un joc de echilibru și abilitate pe apă, în care Titanii au obținut victoria, câștigând focul, maceta, bananele și nucile de cocos.

Totul părea în regulă până în momentul în care un concurent a fost la un pas de a se îneca și a împărtășit experiența sa. Echipa de salvare a intervenit rapid, după ce a solicitat ajutor.

Provocarea de început a fost extrem de exigentă: concurenții au sărit din corabia care i-a adus pe insula competiției și au trebuit să înoate până la țărm. În timp ce unii au reușit să treacă cu ușurință prin acest prim test, alții s-au confruntat cu dificultăți neprevăzute.

Ema și Larisa nu au avut curajul să se arunce în apă

Cele două concurente se temeau de distanța considerabilă din față, iar Dorian Afro s-a confruntat cu o adevărată luptă împotriva oboselii. La scurt timp după ce a început să înoate, a simțit o epuizare profundă, iar panica l-a cuprins rapid. Concurentul a început să-și piardă treptat puterile și, într-un moment de disperare, a strigat: „Nu mai pot”.

Echipa de salvare a intervenit prompt și a reușit să-l aducă în siguranță pe mal. Dorian a relatat cum a simțit că își pierde puterile. Competiția Survivor România 2025 nu este deloc simplă, iar concurenții trebuie să își depășească limitele pentru a finaliza probele.

„Am sărit din barcă, am început să înot și am luptat. La un moment dat, am realizat că distanța era prea mare și nu mai aveam putere în brațe”, a povestit Dorian Afro. Titanii au obținut o victorie clară, încheind cu 3-0 și întărind astfel avantajul în competiție, scrie protv.ro.