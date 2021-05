Până acum a fost cunoscut din postura de artist, acum a devenit și scriitor. Jean de la Craiova a uimit pe toți când a anunțat că va lansa o carte.

Surprize pentru fanii artistului. Jean de la Craiova își scrie povestea vieții

Cele mai amuzante momente din existența lui Jean de la Craiova vor fi transpuse într-o carte. „S-a născut John. Așa va începe cartea”, a mărturisit, entuziasmat artistul. Și pentru că în paginile acesteia vor fi o sumedenie de momente picante, unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți a povestit despre unul dintre ele.

„Ar fi invidios și Ion Creangă pe mine. Mergeam la gârlă și așteptam să plece toate fetele din sat să pot face baie în costumul lui Adam. Într-una din escapade, am descoperit că hainele mi-au fost furate. N-am avut ce să fac și am stat șase ore în apă. Mă stafidisem… Așteptam să se întunece să pot pleca acasă. Mi-am făcut o fustă din frunze și toți cei care mă vedeau strigau: „Uite-l pe ăla…”. Nu aveam pe unde să o iau decât pe uliță ca să ajung la bunica și toți se uitau la mine. Când am ajuns, ea mi-a luat apărarea în fața bunicului. Țin minte că bunicii aveau o prăjină și pentru că nu mă putea prinde, tataia m-a bătut cu ea. N-am intrat atunci în casă să dorm, mi-am făcut o cazemată și am dormit în grădină. Păzeam pepenii”, a povestit, amuzat artistul.

“Am lucrat trei zile la fermă ca să-mi cumpăr o pereche de teniși”

De ce se supărase bunicul atât de tare? Pentru că printre lucrurile furate, se afla și o pereche de teniși noi pentru care Jean a muncit trei zile. “Pentru acei teniși am fost la fermă, la sapă, unde am lucrat trei zile. Tataie mi-a făcut această favoare, deși avea treabă în grădină și era nevoie să-l ajut. Sunt amintiri frumoase”, a continuat artistul. Jean de la Craiova așteaptă cu nerăbdare să-și lanseze cartea într-o librărie și e convins că orice persoană care o va citi va avea un zâmbet în colțul gurii.