Înainte de a deveni ispită, mai sigur pe el decât oricine altcineva, Ionuț Gojman a monopolizat insula băieților cu calitățile de bărbat dorit, al cărui loc este printre ispite. Așa că, a sacrificat relația cu Mirela Banias, femeia alături de care venise în Thailanda și a acceptat să schimbe tabăra.

Ionuț Gojman a recunoscut că „ispitirea Denisei” a fost o lecție pentru el, care, desigur, l-a ajutat să evolueze. Prin acțiunile sale, a scos la iveală adevăratul caracter al concurentei și, mai mult, a văzut cum era el, până în acel moment.

„Eu n-am niciun regret. Mereu mi-am asumat ceea ce am făcut. Am luat deciziile pe care eu am considerat că vreau să le iau și care am considerat că sunt ok pentru mine. Cred în chestia asta. Asta m-a făcut să cresc.

Ce a fost cu Denisa a fost o lecție pentru mine. Înainte să mă lovesc de Denisa și de comportamentul ei, de tot ce s-a întâmplat în interacțiunea cu mine și ea, aveam împresia că fete de genul ăsta le învârt pe degete, le dau două-trei vorbe și gata, sunt topite.

Ai de învățat foarte mult și din postura asta, chiar dacă ai impresia că le știi pe toate și că ești la un anumit nivel. Comportamentul Denisei m-a făcut să fiu mult mai răbdător, mai bun, mai înțelept. Credeam că știu atâta, că sunt atotcunoscătorul, nu e așa… Mi-am dat seama în primele ore, după ce am ajuns pe Insulă (…)

Aici lucrurile stau altfel, trebuie să muncești, să dai tot ce e mai bun, să fii calculat, să acționezi când e de acționat, să închizi ochii când trebuie, să muncești”, a mărturisit Ionuț Gojman, înainte să plece de la Insula Iubirii, potrivit cancan .

