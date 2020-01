Simona Halep (locul 3 WTA) s-a calificat în „optimile” de finală ale Australian Open, după ce a trecut de kazaha Yulia Putintseva, scor 6-1, 6-4. În faza următoarea, românca o va înfrunta pe belgianca Elise Mertens (24 de ani, 17 în ierarhia mondială).

Până acum, Halep și Mertens s-au mai duelat de trei ori, iar sportiva „tricoloră” conduce cu scorul de 2-1.

„Am jucat de câteva ori, cred că la French Open ne-am întâlnit. Am jucat o dată și la Madrid, și la Doha. Am jucat de multe ori și e suficient pentru a ști cum joacă și ce am de făcut împotriva ei. Nu m-am gândit încă la acest meci, ca să fiu sinceră, pentru că este prea din scurt.

Dar voi fi pregătită pentru meci și trebuie să lupt. Chiar dacă va juca grozav, voi fi acolo gata să joc. Dacă îmi aduc aminte am avut set și break (n.r. în finală la Qatar Open), cred că se luptă până la final, nu renunță niciodată. Și face meciuri bune, joacă în viteză, aproape de linia de fund.”, a spus Halep. Meciul se va disputa luni, de la o oră ce va fi anunțată de organizatori.

