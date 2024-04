Sport SuperLiga: Poli Iași-UTA, 0-2. Tony da Silva, ieșire explozivă la conferința de presă







Poli Iași trece prin momente extrem de dificile în SuperLiga Elevii lui Tony da Silva au pierdut la scor de handicap în fața arădenilor de la UTA. Echipa lui Mircea Rednic s-a impus cu 2-0 pe terenul ieșenilor.

Superliga: Poli Iași e cu un picior în divizia secundă

După înfrângerea de duminică, Poli Iași e cu un picior în divizia secundă. La finalul meciului, Tony da Silva a răbufnit la adresa jucătorilor, însă a precizat că va face tot ce-i va sta în putință pentru a scăpa echipa de retrogradare.

Poli Iași se află pe ultima poziție în Superliga. În ultimele șapte partide, moldovenii au avut cinci înfrângeri, un egal și o victorie. Elevii lui Tony da Silva a acumulat doar 21 de puncte.

UTA Arad a deschis scorul în minutul 62 prin nigerianul Imoh Eziekel. În minutul 84 olandezul Kevin Luckassen a dublat avantajul echipei antrenate de Mircea Rednic. Poli Iași putea restabili egalitatea în minutul 70, însă centralul a anulat lovitura de pedeapsă dictată inițial la un presupus henț comis de Cristian Mihai în careu.

Mircea Rednic, neînvins în play-out

Pentru Poli Iași a fost a cincea înfrângere din play-out, în timp ce UTA este neînvinsă cu patru victorii și două egaluri. La conferința de presă Tony da Silva a pus tunurile pe jucătorii săi. Tehnicianul echipei din Copou și-a atribuit o mare parte din responsabilitate pentru situația dezastruoasă în care se află clubul. Cu toate acestea da Silva este pregătit să lupte până la capăt pentru a scăpa echipa de la retrogradare.

O singură victorie pentru Poli Iași în play-outul din Superliga

„E dureros, au fost mai buni ca noi. Cu această atitudine nu avem șanse. Sunt aici de trei săptămâni. Știam că va fi foarte dificil, am văzut un grup care voia să schimbe lucruri. Nu am văzut atitudinea grupului la Cluj și astăzi. Lipsește concentrarea, lipsește norocul. Nu avem scuze, nu trebuie să găsim vinovat.

Dacă vreți să împușcați pe cineva, să mă împușcați pe mine. Eu jur pe tot, până la ultima picătură de sânge o să lupt. Și băieții vor lupta! Noi am pregătit meciul dar am luat două goluri din lipsă de concentrare. Nu e bine să vorbim la cald. Trebuie să ne luptăm până la sfârșit. Cine nu are cojones, mai bine pleaca.

Aici avem nevoie de bărbați, care să lupte pentru familie, copii și public. E nevoie de mai mult! Eu nu fug, viața nu a fost ușoară pentru mine. Nu trebuie să găsim vinovați. Avem două finale, trebuie să strângem din dinți și să mergem la luptă. Sunt șanse să câștigăm 6 puncte și după vedem. Cel mai important este să ne salvăm”, a declarat Tony da Silva, la finalul partidei cu UTA Arad.