Superliga. CFR Cluj, 3-2 cu Rapid. Dan Petrescu: Nu eram pregătit să intru în pâine așa repede

Într-un meci disputat duminică seara pe teren propriu, echipa CFR Cluj a reușit să învingă Rapid București cu scorul de 3-2, într-un joc din etapa a opta a play-off-ului Superligii. Pentru clujeni, acesta a fost primul meci al lui Dan Petrescu, revenit pe banca tehnică a echiperi CFR Cluj.

Cu tribunele din Gruia lipsite de galerie, echipa Rapid a avut un început excelent la Cluj, iar Ermal Krasniqi a marcat primul gol în minutul 16, cu un șut din afara careului, ușor deviat de Boben.

În debutul meciului cu Dan Petrescu la conducerea echipei, clujenii au reușit să egaleze rapid, în doar patru minute, prin Bîrligea, care a înscris din centrarea lui Otele. Nigerianul a adus apoi echipa în avantaj, marcând la colțul scurt în minutul 30.

În prelungirea primei reprize, bucureștenii au solicitat un penalti pentru o intrare a lui Camora asupra lui Braun, dar arbitrul nu a acordat nimic. După pauză, Otele a reușit dubla și a marcat după ce a rămas singur cu portarul Ungureanu. Rapidul a redus din diferență în minutul 60, când Burmaz a transformat o lovitură liberă, iar giuleștenii au avut și șansa de a egala.

Arbitrul Marian Barbu a acordat un penalti în minutul 81, pentru oaspeți, după un henț în careu comis de Boben, dar Albion Rrahmani a executat slab și Răzvan Sava a apărat. Dan Petrescu a primit un cartonaș galben în minutul 86, iar Rapidul a căutat golul egalizator, însă acesta nu a mai venit și CFR s-a impus cu 3-2.

Clujenii se află pe locul al doilea în campionat, având 40 de puncte, în timp ce giuleștenii rămân singura echipă fără victorie din play-off, ocupând ultimul loc, al 6-lea, cu 29 de puncte.

Rapid are cele mai multe înfrângeri din acest play-off, șase. Giuleștenii au obținut un singur egal, cu FCSB, 2-2. Echipa condusă de Dan Șucu are șanse infime de a mai prinde un loc de Europa.

Pentru CFR Cluj, acest meci a avut o semnificație specială, mai ales că Dan Petrescu a revenit pentru al patrulea mandat pe banca tehnică a echipei. Acesta a plecat de la CFR în vara lui 2023.

„Nu eram pregătit să intru în pâine așa repede. Nu mi-a fost ușor. A trebuit să vin să ajut, m-au rugat toți, mai ales patronul. Am zis că sper să nu încurc, echipa a câștigat 3 meciuri la rând, deci are valoare. Rapid a jucat foarte bine în acest meci, are lot bun, bancă bună.

Ei nu au noroc. Nu ai cum să ai așa jucători și să nu câștigi. Știți spiritul de la CFR, mereu se vrea titlul aici. Nu s-a reușit anul acesta, din păcate, sperăm că la anul”, a declarat Petrescu, la Prima Sport 1.