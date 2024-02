Summer Well 2024. Programul și lista artiștilor

A 13-a ediție de Summer Well va avea loc în perioada 9-11 august 2024 la Domeniul Știrbey din Buftea. Prima ediție a festivalului a avut loc în 2011, iar de atunci fanii au venit an de an pentru a își vedea artiștii preferați.

Artiștii care vin la Summer well în 2024

Primele nume confirmate ale ediției a 13-a sunt: Keane, Nothing But Thieves, Two Door Cinema Club, Tommy Cash, Son Mieux, Teezo Touchdown, Grandson, Lucky Love, Joker Out, Joesef, Ari Abdul, Stone, Dwells, Rareș, Lvx Machina, +SHE+ și SPP Summer Extravaganza.

Keane este o trupă britanică recunoscută la nivel internațional pentru metodele alternative de a crea muzică. Aceștia adaugă un twist oricărei melodii prin folosirea sintetizatorului sau a pianului în locul chitarei – diferențiindu-se în mod clar de celelalte trupe rock.

Și trupa Nothing But Thieves vor veni la Summer Well pentru a își surprinde publicul. Alături de ei, îi avem pe inimitabilul Tommy Cash – cunoscut pentru stilul său vizual alternativ – și pe Lucky Love – artistul care a cucerit rețelele de socializare cu piesa sa „Masculinity”.

De unde se pot cumpăra biletele

Abonamentele pot fi achiziționate pentru o perioadă limitată la prețul promoțional de375 lei+ taxe de pe summerwell.ro. Festivalul va avea loc în perioada 9-11 august 2024 la Domeniul Știrbey din Buftea. Organizatorii au pregătit instalații de artă, zone de mâncare și băutură, de relaxare și multe alte activități.

Surprize mari în noua ediție Summer Well

„Prin această ediție Summer Well ne dorim să demonstrăm că numărul 13 este unul cu adevărat norocos. Un noroc care se materializează prin concerte live unice, experiențe și activități gândite special pentru publicul festivalului și o atmosferă care îmbină arta și cultura într-un mod captivant. Cu un line-up care îi include pe Keane, Nothing But Thieves și Tommy Cash, cred că suntem gata să oferim publicului o serie de momente cu adevărat memorabile.” declară John Varbiu, unul dintre organizatorii Summer Well.