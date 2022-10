Suma pe care Oana Roman o scoate din buzunar pentru azilul mamei ei. Ce beneficii are la clinica de lux

De mai bine de doi ani, mama Oanei Roman se confruntă cu o serie de probleme de sănătate. Aceasta s-a asigurat ca Mioara Roman să beneficieze de ședințe de recuperare, de cele mai bune servicii de kinetoterapie și de tot ceea ce are nevoie pentru a se recupera. Fiica lui Petre Roman a internat-o pe femeia care i-a dat viață la un azil foarte cunoscut, iar prețul lui nu este deloc mic.

Oana Roman a declarat de mai multe ori că este îngrijorată de starea de sănătate a mamei sale și că încearcă să o ajute cu tot ce poate. După operația la șold, ea a decis să o mute într-un alt centru specializat, dar suma pe care trebuie să o scoată din buzunar este uriașă. Cu toate astea, fiica lui Petre Roman nu s-a uitat la bani și a acceptat ca Mioara Roman să aibă parte de cel mai bun tratament.

Cât plătește Oana Roman pentru azilul mamei sale

Pe lângă serviciile medicale de care beneficiază, ori de câte ori simte nevoia, Mioara Roman poate apela și la servicii de coafor, manichiuri chiar în incinta centrului de recuperare. Partenera lui Marius Elisei le-a povestit fanilor că azilul costă 500 de lei pe zi, dar că mama sa primește recuperare, mâncare, cazare, îngrijiri și atenția permanentă a medicului.

„Face recuperare medicală pentru o perioadă probabil de câteva săptămâni. Prețurile sunt cam la fel ca în ale centre de recuperare medicală cu internare. Este în jur de 500 de lei pe zi, preț care include cazare, mâncare, îngrijiri, medic și evident partea de recuperare”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a mai povestit că viața mamei sale s-a schimbat radical și că a fost nevoită sa se adapteze.

„Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman.