Suedezii de la Electrolux acuzații grave: ”Se poartă ca și cu sclavii”

Mai mulți angajați de la Electrolux Satu Mare, fabrică controlată de compania mamă din Suedia, au pichetat Ambasada Suediei de la București.





De la începutul lunii martie, la uzina din Satu Mare, muncitorii au intrat în grevă. Oamenii cer o majorare de doi lei la ora de muncă prestată, ceea ce înseamnă o creșetere salarială de 350 de lei pe lună. Cu această cerință, suedezii de la Elextrolux nu au fost de acord iar angajații nu au mai vrut să pornească lucrul. În plus, oamenii au trecut la proteste totale. Ei au mers la București și au protestat în fața Ambasadei Suediei. După acest episod, angajații sunt deciși să meargă și la Stockholm, unde să protesteze în fața cartierului general al Electrolux. ”În România există oameni care mor de foame muncind într-o firmă suedeză, care câștigă sute de milioane de pe urma muncii lor. Electrolux promovează relații de muncă de tip feudal. O firmă imensă care refuză să adauge 2 lei în plus pe oră la salariile muncitorilor din România”, spun angajații fabricii din Satu Mare, care cer o creştere salarială de 2 lei în plus pe oră.

În scrisoarea înaintată ambasadorului Suediei, angajații de la Electrolux Satu Mare susțin că ”lipsa dialogului social semnificativ, acțiunile îndreptate împotriva muncitorilor și a reprezentanților acestora, în schimbul identificării unor soluții, au prelungit această dispută de muncă peste orice perioadă rezonabilă. [...] În orice stat, muncitorii au dreptul să fie tratați corect și cu respect, ceea ce, din păcate, conducerea Electrolux România nu reușește să facă. În timp, acest comportament îndepărtează lucrătorii din țară”, spun sindicaliștii în scrisoarea transmisă Ambasadei Suediei.

