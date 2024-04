Justitie Suceava: Medicul care ar fi luat mită de la 280 de bolnavi de cancer, închisoare cu suspendare







Anca Dumitrovici Ababneh, medicul din Suceva care ar fi primit mită de la 280 de pacienți bolnavi de cancer, a fost condamnată la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare. În plus, medicul oncolog va putea profesa în continuare la clinicile private. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceva.

Procesul s-a desfășurat prin procedură simplificată, ca urmare a faptului că Anca Dumitrovici Ababneh a recunoscut infracțiunea de luare de mită în formă continuată. De asemenea, Tribunalul Suceava a stabilit o perioadă de încercare de patru ani, timp în care medicul nu poate comite alte infracțiuni. În caz contrar, medicul riscă să ajungă în spatele gratiilor.

Anca Dumitrovici Ababneh va rămâne sub control judiciar, iar bunurile confiscate în timpul perchezițiilor rămân sub sechestru. Totodată, magistrații i-au interzis medicului oncolog să practice medicina în sistemul public de sănătate pentru o perioadă de cinci ani. Însă, Anca Dumitrovici Ababneh are dreptul să profeseze în sectorul privat.

Acuzată de mită în formă continuată medicul oncolog Anca Dumitrovici Ababneh a fost șefa secției de Oncologie a Spitalului Suceava. Procurorii au trimis-o în judecată pentru 280 de acuzații de luare de mită. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, medicul oncolog ar fi acceptat sume de bani și bunuri de la pacienți sau aparținătorii acestuia pentru servicii medicale care ar fi trebuit să fie gratuite.

În cauză, oamenii legii au instituit măsuri asiguratorii pentru sumele de bani ridicate de la Anca Dumitrovici Ababneh și asupra bunurilor confiscate în timpul perchezițiilor. Pe durata filajului, procurorii au numărat până la 29 de acte de luare de mită într-o singură zi.

„În mod repetat, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv pentru îndeplinirea actelor medicale referitoare la tratamentul și asistența oncologică care trebuiau realizate gratuit, în luna aprilie 2022 a acceptat promisiunea de a primi o sumă de bani, iar în perioada 12.12.2022-19.01.2023 (n.r. perioadă în care a fost monitorizată cu mijloace de interceptate amplasate în birou), a primit diferite sume de bani (în cuantum de 20.660 lei și 750 euro) și alte foloase (miere de albine, cașcaval, cafea, bomboane de ciocolată, brânză, parfumuri, băuturi alcoolice, carne de porc etc.) de la pacienți sau de la aparținătorii acestora”, se arată în comunicatul DNA Suceava.