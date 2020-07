6 iulie

Subiecte de vară. Povestea prințului cerșetor. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 6 iulie s-au născut Dalai Lama, Frieda Kahlo, Sylvester Stallone, împăratul Maximilian I, Conrad Hilton, Doru Davidovici.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Sisoe cel Mare, Lucia fecioara, Rix, Apolonie, Alexandrion, Epimah, Onisim, Asterius, Marta, Marin, Audifax, Habakkuk, Cyrenus, Valentin Preotul şi mulţi alţii împreună cu ei din Roma. Aşa cel puţin este în Sinaxar, în “Vieţile Sfinţilor”. Calendarul cel ieftin l-am rătăcit, dar o să-l găsesc, că aşa scrie la Scriptură!

Tradițional, Sf. Sisoe, patronul vindecării copiilor. Se ține, mai ales de părinții copiilor bolnavi sau accidentați, spre lesnicioasă vindecare a celor mici.

Sfinţenia Sa, al 14-lea Dalai Lama, pe numele său de naştere Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, adică Lhamo Dondrub, împlineşte astăzi 85 de ani! Este cel mai longeviv Dalai Lama din istoria cunoscută şi, deja, în jurul operei, vieţii şi înţelepciunii lui se ţese o legendă. Poate o să am ocazia să v-o povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aşa cum v-am povestit multe. Căldura verii capricioase și o anumită amenințare nedefinită, poate fi doar presiunea timpului, mă face să-mi amintesc de anii în care călătoream și trăiam periculos, prin câte aventuri nu am trecut! Doar am fost oaspetele Tibetului lui preaiubit timp de 18 luni! Să-i spunem ”La Mulţi Ani!” Probabil că nu ştie limba română, oricum EVZ este mult citit în varianta în limba engleză, dar o să înţeleagă, pentru că, se pare că nimeni ca el, în prezent, nu înţelege mai bine sufletul uman!

Pentru că este ziua de naștere a celui mai blând și înțelept lider spiritual în viață cred că ar fi vrut să asculte o poveste frumoasă și pilduitoare. Din India, pentru că acolo are reședința. Așa este obiceiul în Orient, așa o să vă spun și eu povestea prințului cerșetor, auzită de mine pe Drumul Mătăsii și apoi citită în cărți vechi, sau mai noi. Ascultați, citiți adică și luați aminte!