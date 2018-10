AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL, în SPAȚIUL COSMIC. Mișcarea NEASTEPTATĂ a SUA costă 13 MILIARDE de DOLARI. ȘOC IMENS pentru RUSIA și CHINA

În luna august, vicepreşedintele american Mike Pence anunţa crearea unei „Forţe spaţiale”, dorită de preşedintele Donald Trump, care vrea să se asigure că SUA „domină cosmosul”. Un anunţ recent arată că Statele Unite ale Americii vor avea trupe spaţiale până în anul 2020.





A sosit timpul să scriem următorul capitol din istoria forţelor noastre armate, să ne pregătim pentru câmpul de luptă următor, unde cei mai buni şi mai curajoşi americani vor fi chemaţi să prevină şi să învingă un nou val de ameninţări împotriva poporului nostru şi a naţiunii noastre”, susţinea, în luna august, într-un discurs rostit în faţa unor militari la Pentagon, vicepreşedintele Pence. Tot el a dat asigurări, săptămâna aceasta, că Statele Unite ale Americii vor avea trupe cosmice până în anul 2020.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei adunări a Consiliului Național Spațial. Oficialul a menționat că președintele Donald Trump va trimite în curând o cerere Congresului SUA privind formarea unei echipe de experți militari și civili care va pune bazele Forțelor Spațiale americane.

Potrivit Defense News, Consiliul Național Spațial a prezentat șase recomandări președintelui Donald Trump pentru a permite crearea unei Forțe Spațiale, aceasta fiind cu un pas mai aproape de realizare. Cu acest prilej, Pence a şi glumit: „El (n. a. Trump) mă întreabă în fiecare săptămână de Forța Spațială”. Cele şase recomandări, propuse de Secertarul adjunct al Apărării, Patrick Shanahan, includ: liniile principale pentru înfiinţarea unui comandament spaţial unificat (U.S. Space Command); direcţiile principale legislative; redactarea unui plan de finanţare, care să permită existenţa unui buget al Forţei Spaţiale în anul fiscal 2020; o revizuire a colaborării interagenţii; înfiinţarea unei Agenţii de Dezvoltare Spaţială, care să se ocupe cu achiziţiile de tehnologie spaţială; consolidarea cooperării dintre componenta militară şi cea a serviciilor de informaţii, în problemele privind spaţiul cosmic.

Cel puţin 13 miliarde de dolari

Portalul Defense One, care a obținut un memoriu de 13 pagini în care este descris planul actual al Pentagonului, susţine că Forța Spațială va absorbi elemente ale Air Force Space Command, US Navy Space and Naval Warfare Systems Command, Naval Satellite Operations Center şi US Army 1st Space Brigade.

„Spațiul cosmic este o zonă de luptă, la fel ca spațiul terestru, maritim sau aerian. Iar Statele Unite vor domina acolo la fel ca pe Pământ. Foarte curând, cu susținerea Congresului, va fi înfiinţat Departamentul Forțelor Spațiale ale SUA”, a spus Mike Pence, vicepreședintele SUA.

Vicepreședintele SUA a menționat că Forța Spațială va fi cea de-a șasea ramură a forţelor armate americane, egală în drepturi cu celelalte cinci. Între timp, specialiștii au calculat că înființarea trupelor spaţiale va fi un proiect foarte costisitor pentru Statele Unite. Cel puțin 13 miliarde de dolari vor fi alocați din bugetul SUA numai în primii cinci ani.

