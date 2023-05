SUA se confruntă cu un nou faliment bancar. Ce se întâmplă cu First Republic Bank

La începutul săptămânii trecute, reprezentanții First Republic Bank au raportat o scădere de peste 100 de miliarde de dolari a depozitelor, stârnind temeri că ar putea fi a treia bancă care va falimenta după prăbușirea Silicon Valley Bank și Signature Bank. La o zi după acest anunț, acțiunile băncii regionale au fost închise pe minus, cu 50%.

Vineri, reprezentanții băncii regionale au anunțat că sunt „angajaţi în discuţii cu mai multe părţi despre opţiunile noastre strategice, continuând să ne servim clienţii”. La sfârșitul săptămânii trecute, la închiderea bursei, First Republic nu mai valora decât 654 milioane de dolari, faţă de peste 20 de miliarde de dolari la începutul anului

Fondul de garantare a depozitelor bancare din SUA (FDIC) și Trezoreria SUA au solicitat la mijlocul săptămânii trecute mai multor bănci să își exprime interesul iar, vineri, câteva din băncile interesate au primit acces la camera de date a First Republic. Autoritățile americane au preluat controlul asupra băncii regionale și ulterior o parte din active au fost revândute către gigantul JPMorgan Chase, în speranța că astfel vor pune punct unei crize bancare izbucnite în luna martie, transmite AFP.

SUA ce confruntă cu un nou faliment bancar

Falimentul băncii First Republic este al doilea cel mai mare din istoria SUA, după cel al Washington Mutual în luna septembrie 2008, excepție făcând prăbușirea unor băncii de investiții precum Lehman Brothers. First Republic Bank pare să repete istoria din urmă cu 15 ani. Mare parte din activele ambelor bănci au fost preluate de JPMorgan, care sub conducerea directorului general Jamie Dimon a venit de mai multe ori în sprijinul unor bănci în dificultate.

JPMorgan, cea mai mare bancă americană, va preluat toate depozitele First Republic precum și aproape toate activele, astfel că agențiile bănci își vor putea continua activitatea în mod normal, se precizează în acordul anunțat luni dimineață.

„Guvernul ne-a invitat, la fel ca şi pe alţii, să intervenim şi noi am făcut acest lucru”, a declarat CEO-ul de la JPMorgan, Jamie Dimon într-un comunicat de presă. Potrivit acestuia, operațiunea permite „minimalizarea costurilor pentru fondul de garantare a depozitelor bancare”.

Împrumuturile First Republic trebuie să fie reevaluate în jos iar Autoritatea care se ocupă de garantarea depozitelor bancare (FDIC) a acceptat să preia o parte din pierderi. Operațiunea va costa aproximativ 13 miliarde de dolari, bani proveniți din cotizațiile vărsate de bănci, potrivit Agerpres.