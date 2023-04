sursa: Arhiva EVZ

EvZ Special. Încă o bancă se prăbușește în SUA. 100 de miliarde de dolari retrași în luna martie

First Republic Bank este o bancă comercială și un furnizor de servicii de gestionare a activelor, cu sediul central în San Francisco. Se adresează persoanelor fizice cu averi mari. Are 93 de birouri în 11 state, în principal în New York, California, Massachusetts și Florida. La 31 decembrie 2022, compania avea în sold 166 de miliarde de dolari în credite de primit, inclusiv 102 miliarde de dolari în credite garantate cu bunuri imobiliare rezidențiale, 34 de miliarde de dolari în credite garantate cu bunuri imobiliare comerciale producătoare de venit, 18 miliarde de dolari în credite de afaceri și 10 miliarde de dolari în alte credite. Garanțiile colaterale care asigurau creditele se aflau în proporție covârșitoare în zonele metropolitane Boston, New York, San Francisco și Los Angeles. Este a 12-a bancă ca mărime din SUA.