Avangard este una din cele trei arme hipersonice dezvoltate de Rusia. Statele Unite au anunțat la rândul lor că au testat cu succes Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), un soi de planor care poate zbura cu o viteză superioară de Mach 5 (de cinci ori viteza sunetului), care a fost „eliberat” de pe un lansator.

Potrivit Pentagonului, testul a fost realizat la centrul de teste din Kauai (Hawai), la 19 martie, ora locală 22.30, sub egida US Army și US Navy.

Prototipul „a zburat cu viteză hipersonică și a atins ținta desemnată”, a precizat Pentagonul.

„Astăzi am validat modelul nostru şi suntem de acum pregătiţi să trecem la etapa următoare, apropiindu-ne de o capacitate de lovire hipersonică pe teren”, a declarat amiralul Johnny Wolfe, directorul de programe ale sistemelor strategice în cadrul marinei americane.

„Acest succes se bazează pe succesul primului test al unei rachete convenționale de „lovire rapidă cu rază medie de acțiune (CPS FE-1) realizat în octombrie 2017”, a spus amiralul Wolfe.

Acest test a fost efectuat și de pe situl din Kauai.

Pentru testul făcut pe 19 martie, au fost adăugate „restricții suplimentare”. Și C-HGB a fost „capabil să le gestioneze pe toate”, a spus amiralul.

„Acest test a fost o etapă crucială pentru a furniza rapid capacități hipersonice operaționale militarilor noștri, în sprijinul strategiei de apărare națională”, a confirmat generalul Neil Thurgood, însărcinat cu noile sisteme de arme în cadrul US Army.

„Am îndeplinit cu succes o misiune în concordanță cu modul în care putem aplica această abilitate în viitor”, a adăugat el.

Common Hypersonic Glide Body se compune dintr-o ogivă concențională, un sistem de ghidare și un scut termic.

Dacă va fi comună pentru cele trei ramuri principale ale forțelor americane, dezvoltarea acestei arme este asigurată în comun de US Army și US Navy care dorește să o poată implementa pe submarinele sale nucleare de atac de tipul Virginia, scrie Zone Militaire.

„Similitudinile în proiectarea armelor hipersonice pentru variantele marine și terestre oferă economii la scară pentru producția lor viitoare”, argumentează Pentagonul.

