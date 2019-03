Un student la medicină le predă elevilor dorința de a deveni doctori

Ochii, felul în care vorbește și ceea ce spune ar putea fi o relfexie a viitorului din sistemul sanitar românesc. Adrian Păun este un motor pentru colegii lui și un model între ei: dedicat, implicat în activități sociale și determinat să fi e în liga celor foarte buni. Când avea doar patru ani, a zăcut pe un pat de spital, în comă. La trezire a știut că vrea să devină și el un salvator. A decis, pentru început, să-i convingă pe tineri să dea la medicină.





Tânărul student s-a născut într-o comună din județul Giurgiu, dar nu a stat mult acolo. Când a împlinit 14 ani a părăsit casa părintească și s-a mutat, cu mătușa lui, la București.

Din generală a știut ce vrea

„În școala generală, deși era la țară, am avut parte de niște cadre didactice extraordinare, cel puțin la materiile care mă pasionau: biologie, istorie, limba română. Acești dascăli au reprezentat pentru mine modele de urmat. Din clasa a VII-a s-a declanșat puternic pasiunea pentru biologie. Din acel moment am știut că vreau să intru la liceul Gh. Lazăr din București, la științe umane și să urmez mai departe medicina”, povestește Adrian Păun, a cărui istorie devine tot mai interesantă, la fiecare filă a vieții întoarsă.

„Aveam patru ani și ceva. Îmi amintesc multe de atunci, pentru că a fost o cumpănă grea în viața mea și a familiei mele. Am avut un accident de mașină și am intrat în comă. Apoi au urmat intervenții chirurgicale și un an de ghips. Nu-mi amintesc să fi simțit teamă de medici, de spital sau de procedurile pe care mi le făceau. Am în memorie momentul în care o asistentă m-a luat în brațe și m-a dus să-mi facă o radiografie. Nu eram speriat, eram curios chiar!”, rememorează tânărul.

Ediție aniversară a simulării examenului de admitere

Adrian, acum în penultimul an de studiu, a ajuns vicepreședintele pe Relații Externe al Societății Studenților în Medicină din București și Coordonatorul simulării de admitere de anul acesta. Despre cea din urmă activitate, una care va avea loc în acest an pe 18 mai, studentul menționează că prinde chiar ediția aniversară, cea cu numărul 10.

Pentru cine dă la medicină, nu există plan de rezervă

„Știu ce înseamnă stresul admiterii la medicină. Cine vrea să dea la această facultate nu are și opțiunea B, adică să încerce și la Litere, de exemplu. E ori medicină, ori nimic. De aceea, presiunea examenului este colosală și importanța simulării examenului este singura metodă de a te autoevalua înainte de a ajunge în punctul decisiv. În cazul meu, admiterea nu a fost atât de stresantă tocmai pentru că am trecut prin simulare. O spun cu toată sinceritatea: simularea a fost primul contact cu competiția, a fost o luptă cu un clasament de aproape 3.000 de oameni care participau la aceeași competiție cu mine. La simulare am luat 77 de puncte și am fost pe locul 88 din 3.000. La admitere am luat 91 de puncte, am fost pe locul 100 și ceva. Am prins loc la buget și am fost la doar 2 puncte de bursă. Am luat bursa anul următor”, a mai explicat tânărul.

S-a mutat singur de la 18 ani

Scandal la Astra - FCSB: "Iar mi-a tras-o Denis". Moment ŞOCANT cu Alibec şi Stoian

Pagina 1 din 2 12