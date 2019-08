Pentru a putea să vă prezentăm exact cum stau lucrurile, jurnaliștii EVZ au fost acolo, la firul ierbii și au aflat care sunt avantajele și dezavantajele acestor opțiuni: cămin sau chirie în apartament. „Legat de această întrebare cred că sunt avantaje și dezavantaje de ambele părți. Eu de exemplu, sunt un „căminist” convins, alegând această formă de cazare pentru toți anii mei de studenție. Cu toate acestea, aș fi ipocrit să nu văd neajunsurile căminului”, povestește Alin Grigore (foto), președintele Forumului Tinerilor din România.

Căminul – locul de unde poți împrumuta cursuri și de la cine lua o bucată de pâine

„Întotdeauna am ales să stau la cămin, iar acest lucru a fost un atuu pentru mine în reprezentarea drepturilor și intereselor studenților și ulterior a tinerilor. Consider că ai un avantaj enorm în discuțiile pe care le porți atât cu conducerea facultății, cât și a universității în momentul în care știi situația de la firul ierbii. Mi-a plăcut dintotdeauna să am acces la informații direct de la sursă, să știu cum se procedează cu accesul, care sunt nemulțumirile, dar mai ales, cum se poate îmbunătății calitatea vieții unui student. Și cum ai putea face asta mai bine decât dacă ești tu însuți pus în situația respectivă? De asemenea, îmi este mai ușor și în organizarea altor activități conexe. Stând în cămin, faci parte dintr-o comunitate, care de cele mai multe ori vine în secunda doi în ajutorul tău atunci când ai nevoie. Ca să nu mai zic de faptul că ai de la cine să împrumuți cursuri, materiale, ai de la cine să iei o bucată de pâine atunci când e închis la magazin și mai important, ai cu cine să comunici, să vorbești, cei din jur având foarte multe interese comune cu ale tale. Ai în jurul tău oameni din generația ta, oameni cu care poți să începi construcția viitorului tău, dar și a societății din care facem parte”, este de părere Alin Grigore.

Condițiile în căminele din România

Este important de menționat faptul că dacă ești la buget, în general studentul plătește aproximativ 120-140 de lei pe lună, comparativ cu cheltuia pe chiria dintr-un apartament. Studenții care sunt la taxă plătesc mai mult, întrucât aceștia nu beneficiază de subvenție din partea Ministerului, dar nici acolo nu sunt niște tarife foarte mari, în general ajungându-se la suma de 250 de lei.

„Cu toate acestea, atunci când vine vorba de părțile negative, acestea sunt reprezentate într-o proporție covârșitoare de condițiile din cămine. De-a lungul timpului, am avut ocazia să fiu cazat în aproximativ jumătate din căminele Universităților de stat din România, dar și în câteva private. Există și cazuri lăudabile, unde condițiile pot fi comparabile cu cele din hoteluri de 3 stele, dar majoritatea se situează la o limită decentă, iar în câteva cazuri, chiar sub aceasta linie. Foarte multe cămine au camere de 3-4-5 persoane, fără grup sanitar propriu și fără alte facilități. Practic, ai un pat, un acoperiș deasupra capului și cam atât. Nu ai unde să îți gătești, dacă vrei să îți speli hainele există șanse să prinzi o ocazie la 2-3 luni, mașinile de spălat fiind insuficiente, iar de-a lungul timpului au fost și situații în care trebuia să te duci la duș cu propriul tău furtun. Mulți se întreabă care sunt problemele, iar alții își dau cu părerea doar fiindcă e cool și vor să pară interesanți. Din punctul meu de vedere, adevărul pentru toate situațiile acestea trebuie privit într-o perspectivă complexă”, spune Alin Grigore.

Chiria într-un apartament

Dacă vrem să privim partea bună a unei chirii într-un apartament, ea este reprezentată fix de opusul statului la cămin. „Ai condiții net superioare, stai cu cine vrei, cum vrei, ai bucătărie, baie proprie, ai unde să îți speli hainele la orice oră din zi sau noapte, ce să mai, cam toate condițiile necesare unui tânăr. Dar toate acestea vin la pachet cu o sumă de bani mult mai mare pe care trebuie să o scoți din buzunar, dar și cu lipsa colegilor și a prietenilor tăi. Cu siguranță o să îți lipsească momentele în care ai chef de socializare și tot ce trebuie să faci este doar să scoți capul pe ușă, dar și unele petreceri de pomină, cum doar la cămin se pot da”, conchide Alin Grigore.

Documentele necesare pentru cazarea la cămin

Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, de regulă, la începutul fiecărui an universitar, pe bază de cerere nominală, aprobată de comisia de cazare competentă. Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanţei în activitatea academică studenţească; criteriile specifice de performanţă vor fi stabilite de către Comisia de cazare a ficărei facultăţi.

Studenţii din anul I (licenţă şi master) vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.

Sunt luate în considerare cazurile sociale (studenţi proveniţi din plasament familial, studenţi orfani de ambii părinţi, studenţi cu probleme sociale sau medicale deosebite). Doctoranzii cu frecvenţă vor primi cazare, la cerere, în condiţiile stabilite de Regulamentul de cazare la nivelul facultăţii.

Pentru cazare, studentul se prezintă la administraţia căminului unde a fost repartizat cu următoarele documentele de cazare: l cerere de cazare tip şi copie a actului de identitate; l 2 fotografii tip CI pentru aplicarea pe legitimaţia de cămin şi pe cererea de cazare; l adeverinţă care să ateste calitatea de copil de cadru didactic activ sau pensionar cu cel putin 10 ani vechime în funcție didactică, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calităţii de orfan/ plasament familial. l 2 exemplare din contractul de închiriere încheiat între student şi universitate şi din procesul verbal de predare/primire a inventarului camerei l formularele necesare obţinerii vizei de flotant l copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști

Notă! Unele universități pot cere documente suplimentare pentru cazare. Consultați site-ul universității la care sunteți înscriși pentru documentele exacte.

Te-ar putea interesa și: