Student la 70 de ani. Emeric Siszer este în anul II la Arte Vizuale, la Universitatea Oradea. În comunism a făcut un Moș Gerilă robot, iar acum a inovat un sistem de urzit

Tatăl său ar fi dorit să devină inginer de mine, el s-a visat dintotdeauna student la Arte Plastice.

” În anii `70 erau foarte puține locuri în facultățile de profil, se intra greu… Îmi pare foarte bine că sunt student. Vreau să aplic, în viața mea de artist, tot ce am învățat aici, la Universitatea din Oradea… Din pictură și sculptură mi-am câștigat și până acum o existență mai bună…Să știți că am ajuns student la Oradea dintr-o întâmplare. Eram în concediu și am vizitat Galeria de Artă. Eu, când merg undeva, prima dată mă duc la muzee, în biserici și galerii.

Vreau să văd cât mai mult din tot ceea ce înseamnă artă plastică”. La galerie a întâlnit-o pe președinta Uniunii Artistilor Plastici, Vioara Bara, care l-a convins să vină la Faultate. Își amintește perioada în care era tâmplar: „făceam sicrie și lăzi pentru portocale. Primeam 50 de lei pe săptămână…”, apoi a lucrat ca proiectant la o întreprindere minieră, însă după ce termina lucrul la planșetă, dădea fuga în atelierul pe care și-l amenajase într-o anexă, la locul de muncă.

Moș Gerilă dintr-o baterie de camion și un megafon

Își amintește cu drag cum toți colegii au rămas uimiți când le-a prezentat un Moș Gerilă robotizat, care se mișca autonom prin sala de mese unde colegii sărbătoreau trecerea dintre ani. „L-am făcut dintr-o baterie de camion, un cadru metalic, roți dințate, un magnetofon… O doamnă a leșinat de spaimă, când l-a văzut. Mașinăria spunea: «La mulți ani!» și avea în mână un clopoțel”, Pentru lucrarea aceasta a fost premiat –un premiu aproape cât salariul directorului.

Emeric Siszer are un portofoliu bogat ca artist :a început cu afișe pentru protecția muncii, apoi a urmat statuia unui miner, cea a Sfântului Francisc de Assisi – în fața bisericii romano-catolice din orașul său, Borșa, bustul lui Gavrilă Mihali, fost primar în Borșa, opozant al regimului communist, a pictat și o biserică, o statuie, de 9 metri înălțime, reprezentându-l pe Bogdan Descălecătorul, lucrarea care se află în fața pensiunii „Popasul lui Vodă”.

Conform Biroului de Comunicare al Universității Oradea, studentul e autorul unei adevărate inovații, a unui sistem care ușurează foarte mult realizarea urzelii pentru țesături și care e folosit de colegii și profesorii de la Arte Plastice. „Face cinci – șase urzeli, în același timp în care, manual poți face doar una”, explică autorul. Emeric Sziser spune că acum studiază pentru sufletul lui„ Nu o să primesc o pensie mai mare, când voi avea diplomă.

Dar am învățat atât de mult! De pildă, filosofia artei. Am învățat să privesc, dintr-un alt punct de vedere, arta. Îmi pare foarte bine că sunt student. Vreau să aplic, în viața mea de artist, tot ce am învățat aici, la Universitatea din Oradea. Tot ceea ce învăț aici e super. Datorită acestor studii câștig experiență și respect. De la acești profesori minunați, care m-au primit cu brațele deschise, pot să învăț lucruri noi care îmi folosesc”.