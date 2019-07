„Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a realizat, în cursul zilei de ieri, pe durata nopţii şi în cursul zilei de astăzi, o investigaţie internă privind respectarea atribuţiilor operatorilor 112 ai STS, îndeplinirii prevederilor din manualul de operare şi a funcţionalităţii Serviciului 112. În urma verificărilor interne, dorim să vă reconfirmăm că au fost respectate prevederile privind operarea şi că nu au fost inadvertenţe, sincope sau defecţiuni tehnice ale echipamentelor sau serviciilor lor în ceea ce priveşte modul de tratare a apelurilor 112„, se afirmă într-un comunicat difuzat de către STS.

Într-un comunicat de presă al STS, instituţia îşi cere scuze „pentru întârzierea comunicării publice ce a generat nemulţumiri„.

Întârzierea a fost explicată prin faptul că trebuia să existe o documentare căt mai aprofundată pentru „a prezenta cu acurateţe adevărul referitor la apelurile efectuate la 112 pentru cazul în discuţie„.

STS mai asigură că va pune la dispoziţia organelor de anchetă toate informaţiile, documentele şi înregistrările necesare cunoaşterii adevărului.

Purtătorul de cuvânt al STS, Mariana Pop, a afirmat, vineri seară, că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a procedat corect, fără nicio abatere, în spiritul şi în litera legii.

„În conformitate cu prevederile articolului 10 din Ordonanţa de Urgenţă de Urgenţă 34/2008, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a procedat corect, fără nicio abatere, în spiritul şi în litera legii, îndeplinind următoarele atribuţii: în data de 25 iulie am primit şi am înregistrat automat trei apeluri de urgenţă, care au fost localizate, aşa cum prevede ordonanţa, pe cât a fost posibil. Am transmis operativ cazul la Dispeceratul Poliţiei Slatina, transferul realizându-se conform indexului – cazul a fost indexat: lipsire de libertate„, a precizat Mariana Pop.

Reamintim că Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut miercuri, după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină „la ocazie”.

Minora a sunat de trei ori la numărul de urgenţă 112, spunând că a fost sechestrată de un bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se afla.

După 19 ore de la apelul fetei, anchetatorii au început percheziţia domiciliară la locuinţa bărbatului suspectat de crimă.

Acesta se află în custodia Poliţiei şi este audiat, potrivit purtătorului de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan, potrivit agerpres.ro

Te-ar putea interesa și: