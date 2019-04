Principalele știri TVR, prezentator nou! Radu Andrei Tudor: ,,Am luat o pauză și mi-au trecut prin cap toate momentele profesionale importante”

De mâine, 15 aprilie, principala emisiune de știri a TVR-ului are un nou format, dar și o nouă gazdă la pupitrul știrilor, după mai bine de un deceniu. Radu Andrei Tudor rămâne în prime-time, dar vine cu o oră mai târziu, de la ora 20, după ce a încheiat emisiunea de infotaiment ,,Pulsul Zilei”. Este una dintre cele mai importante schimbări aduse de grila de primăvară TVR.





O responsabilitate asumată cu drag

Radu Andrei Tudor a primit vestea schimbării cu bucurie și responsabilitate ,,Când am primit vestea că voi prezenta Telejurnalul principal TVR am fost surprins, în primul rând. Am luat o pauză și, fără să vreau, mi-au trecut prin cap toate momentele profesionale importante. În mod evident, este o confirmare că munca mea este apreciată. Acest program a fost și rămâne cel mai urmărit program de știri al postului TVR 1. Este un program garantat și iubit de public. Este și o mare responsabilitate pentru mine, dar pe care mi-o asum cu drag”, spune acesta.

,,Am muncit pentru fiecare minut”

La doar 29 de ani, jurnalistul știe cu siguranță un lucru despre el: munca nu îl sperie. ,,Pentru tot ce am realizat, atât la nivel profesional, cât și personal am muncit și m-am dedicat. Așa voi face în continuare. Disciplina am învațat-o din sport, pentru că aceasta este cea de-a doua mea mare pasiune, iar dăruirea și grija le-am învătat de la prima mea mea dragoste, televiziunea” .

De luni până duminică, Telejurnalul va include o selecţie a informaţilor esenţiale ale zilei, rubricile Meteo, Sport, precum şi Tema zilei, o discuţie în care moderatorul şi invitaţii săi dezbat consecinţele celui mai important subiect al momentului. Prezentatorul în serile de luni până joi va fi Radu Andrei Tudor, iar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică Telejurnalul va avea alternativ fie o gazdă feminină, Dorina Florea, fie gazda înlocuită de Radu, Mihai Constantin.

