Justitie Stenograma. Cum a scăpat un procuror nepedepsit, după ce a făcut accident în stare de ebrietate







Un procuror din Sibiu se află în mijlocul unui scandal de amploare. Eugen Stoina a fost implicat într-un accident rutier după ce a urcat la volan sub influența alcoolului și a lovit două autoturisme, dar a reușit să evite testul de alcoolemie.

Un fost polițist a publicat o înregistrare audio în care procurorul recunoaște faptele și chiar se laudă cu faptul că a scăpat nepedepsit.

Un procuror a făcut accident în stare de ebrietate

Marian Răduinea, un fost polițist, a publicat pe pagina sa de Facebook o înregistrare audio în care procurorul de la Tribunalul Sibiu, Eugen Stoina, recunoaște că a provocat un accident rutier fiind sub influența alcoolului, conform informațiilor de pe turnulsfatului.ro.

”Ieri, în jurul orelor 13:15, un apel la 112 anunța un eveniment rutier pe B-dul M. Viteazu din Sibiu, iar unul dintre conducătorii auto ar fi fost sub influența alcoolului.

La fața locului a sosit un echipaj de poliție rutieră, care l-a transportat la sediul Biroului Rutier pe dl. procuror Stoina, cel vinovat de producerea acestui accident rutier soldat cu pagube materiale (tamponare).

Acolo "i s-a sugerat" să nu efectueze testarea pentru alcool și să vină în termenul legal de 24 de ore!

Procurorul "s-a conformat", a venit azi, dar nici azi nu a fost testat cu aparatul etilometru, probabil a suflat altcineva în acel aparat sau nu s-a mai menționat nicio testare!

Nici măcar declarația de tamponare nu a fost scrisă de el, a semnat-o și a plecat.

Abia azi, în jurul orelor 19:00, a fost căutat la domiciliu, unde a primit copia procesului-verbal și autorizația de reparație”, scrie Răduinea.

Și-a recunoscut vina, ba chiar s-a și lăudat

În înregistrarea audio, procurorul admite că era sub influența alcoolului atunci când a lovit mașina din fața sa, din cauza lipsei de atenție.

Procuror: Am fost căscat și am dat în unul. Eu presupun, tu ești profesionist. Eu presupun că nu am avut frâna călcată, a intrat în următorul și am mai dat într-unul. Dar nu am avut viteză, să știi. Efectiv am schimbat privirea și a frânat coloana.

Răduinea: A, deci e lovitură din spate. Nepăstrarea distanței.

Procuror: Da, da, clar, Eu am fost vinovat.

Răduinea: Păi și de ce nu au făcut procesul verbal ieri?

Procuror: Nu este vina lor.

Răduinea: A..

Procuror: Eram băut.

Răduinea: Auăleu!

Procuror: Și mi-au dat colegii 24 de ore.

Răduinea: Aaa și au plecat ei de la fața locului.

Procuror: Nu, nu, puiule. Am fost la poliție, am fost la poliție, au fost drăguți. Nu drăguți, foarte drăguți. Mi-au mutat mașina și m-au întrebat sunteți de acord să mergeți cu noi? Da, cum să nu.

Răduinea: A, și ați mers la poliție.

Procuror: Și am mers la poliție și acolo mi-au zis că trebuie să vă testăm. Știam.

Răduinea: Da, da.

Procuror: Dar nu e cazul acum.

Am înțeles. S-au alarmat toți și la București că a fost o tamponare.

Procuror: Măi dragule, eu i-am rugat să nu se afle la Parchet. Au aflat toți șefii.

Răduinea: Daa.

Procuror: Pe mine nu m-a sunat niciunul. Bă, ești bine, ai pățit ceva.

Răduinea: A, și azi ați fost să vă facă procesul verbal?

Procuror: Da.

Răduinea: A, deci astăzi a fost ok, cu testare, cu tot.

Procuror: Dacă-ți spun ce s-a întâmplat s-ar putea să bubuie prin presă. Nu m-au testat. A ieșit zero.

Răduinea: (râde). A suflat Tibi?

Procuror: Nu, nu mi-a pus în bot. Se pare că sunt de notorietate că sunt bețiv (râde). Ți-a plăcut? (râde) Nu am suflat, să știi. (Râde) Ieri chiar nu e cazul.

Răduinea: Dar, ieri trebuia să suflați. Dar șoferii ăia nu v-au zis nimic.

Procuror: Nu, să știi dragul meu că nu au fost discuții în contradictoriu, am dat mâna cu ei. Am sunat și eu la poliție și l-am rugat pe Bogdan Maxim să trimită un echipaj. Nu am mișcat mașina că s-au și bucurat polițiștii.

Răduinea: Au venit la fața locului?

Procuror: Da, a venit un echipaj. (...) Eu nu mi-am dat seama că am mai dat două rachete. Era evident că l-am trosnit pe ăla din față, (râde), era fără echivoc. Dar pe urmă am aflat de la poliție de ceilalți doi.

Răduinea: Deci v-au dus la poliție și v-au zis să veniți a doua zi.

Procuror: Da, au zis că e mai bine. (râde)

Vestitul procuror din Sibiu, în vizorul autorităților

IPJ Sibiu a declarat că a demarat o anchetă internă în urma postărilor lui Răduinea pe pagina sa de Facebook.

„Având în vedere informațiile apărute în social media referitor la modul de protocolare de către polițiștii rutieri a unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu a fost declanșată o anchetă internă în vederea verificării tuturor aspectelor incidente acestui caz, urmând ca în funcție de rezultat să fie dispuse măsurile legale în consecință!”, anunță IPJ Sibiu.