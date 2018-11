CUM A MURIT STELA POPESCU? Arşinel a spus ADEVĂRUL! Breaking news

Invitați în platoul emisiunii „Prieteni de la 11”, fostul soț al Stelei Popescu, Dan Puican și partenerul ei de scenă, Arșinel, au făcut declarații cutremurătoare. Au dezvăluit cum a murit marea artistă!





Arșinel: „Stela ne așteaptă. Tristețea pe care o adunăm noi zi de zi a ieșit la suprafață. Plângea și cerul, plângeam și noi. E foarte greu fără Stela. 40 de ani am fost împreună, am interpretat împreună... ”, a spus actorul cu glas tremurat și cu ochii înlăcrimați.

Dan Puican, fostul soț al Stelei Popescu, a vorbit despre artistă plângând: „Stela a fost iubirea mea. Ieri a fost o zi foarte tristă pentru mine. În noiembrie 1960 ne-am căsătorit. În noiembrie 2018 a trebuit să ma duc la mormântul ei să-i aprind o lumânare. Am făcut o pomană la un cămin de nevoiași, erau vreo 40 de oameni care nu aveau ce mânca... Și am împărțit pentru sufletul lui Stela. L-am pomenit și pe tatl ei, Vasile, și pe mama ei Valentina. Și pe soțul ei, Puiu Maximilian, l-am trecut pe pomelnic. Noiembrie a fost un blestem pentru mine. Și azi cred ca daca la evenimentul din noiembrie 2017, unde i s -a decernat un premiu, daca ar fi fost un medic in sala Stela ar fi fost si acum in viata si n-am fi venit aici sa vorbim despre ea la trecut. Am visat-o acum 2 saptamani. Mi-a zis „Dar tu crezi ca am murit?” Avea părul ei roscat, multe fire erau albe. I-am zis, „de ce nu te duci la coafor?” Ea avea o coafeza, doamna Cati, si a ramas surprinsa. Si am facut o pomana a doua zi. Am fost foarte bulversat. Spiritul ei mai circula printre noi”, a povestit Dan Puican

Cum a murit Stela, declarații în premieră!

Arșinel: „În ziua în care a murit o sunasem de dimineață ca să ne întâlnim să discutăm desre un spectacol la Chișinău. N-am mai apucat... N-am crezut că a murit”

Fiica adoptivă a Stelei Popescu, Doina Maximilian

Dan Puican: „Domnul Duru... Datorită lui a fost găsită de fiica ei adoptivă, pentru că el a sunat-o toată ziua. Eu cred că a murit cel puțin cu o zi înainte. El a sunat-o toată ziua de miercuri și nu a răspuns. Atunci a sunat-o pe Doina. În seara evenimentului a murit. Nu se schimbase. Au găsit-o în ușă. Vecina ei a spus că toată ziua de miercuri lumina a fost aprinsă”.

Pe 23 noiembrie 2017, Stela Popescu a fost găsită decedată în locuinţa sa. Actriţa a murit din cauza unui accident vascular cerebral masiv şi era decedată de aproximativ 12 ore când a fost găsită, au declarat pentru news.ro surse din Poliţie, care au invocat rezultatele necropsiei. Pe 21 decembrie 2017 ar fi împlinit 82 de ani. Artista a fost înmormântată pe 26 noiembrie, cu onoruri militare, la cimitirul Cernica, fiind condusă de sute de oameni pe ultimul drum. „A fost dragostea tinereţii mele" „Am fost opt ani împreună, a fost dragostea tinereţii mele. La tinereţe, când ai o femeie frumoasă cum e Stela, era imposibil să nu te îndrăgosteşti. Am rămas prieteni. Mâine trebuia să vină la noi, la masă, că soţia mea îi pregătea nişte peşte. Adio, Stela, te-am iubit. Ai fost dragostea mea din tinereţe. Să îţi fie somnul uşor, odihneşte-te în pace", a declarat Dan Puican pentru Antena 3. Într-o altă intervenţie, la Kanal D, Dan Puican a precizat că cel mai mult a apreciat la Stela Popescu farmecul, acesta fiind, crede el, şi unul dintre motivele pentru care a fost una dintre cele mai adulate actriţe ale teatrului românesc. „Mulţi mă criticau că o laud pe Stela deşi nu mai sunt cu ea" Regizorul a mărturisit că nu regretă că s-a îndrăgostit de Stela Popescu, în ciuda modului în care s-a produs despărţirea: „M-am îndrăgostit de ea şi nu-mi pare rău. După ce ne-am despărţit am avut o relaţie bună şi am colaborat foarte bine la radio. Când m-am despărţit de Stela mi-am jurat că nu mă voi mai căsători cu altă actriţă, pentru că nu va mai exista alta la fel de bună ca ea. M-am căsătorit cu actuala soţie, cu care am un băiat şi e destul de bine. Mi-a zis că e mai bine să ne despărţim şi aşa a fost. Nu ştiu, orice rău spre bine, mi-am zis eu atunci. N-a fost bine, dar tot timpul am fost alături de ea. Mulţi mă criticau că o laud pe Stela deşi nu mai sunt cu ea. La mijloc a fost şi iubirea din tinereţe. Atunci doar pe ea am iubit-o. Am avut relaţii, dar nu erau iubiri adevărate. Am fost împreună atâţia ani." „Muncea enorm pentru vârsta ei" Regizorul a declarat şi că nu ştia ca Stela Popescu să fi avut probleme de sănătate: „Nu ştiu să fi avut probleme, în afară de picioare. În rest, nu se plângea. Era sănătoasă tun, dar muncea enorm. I-am spus să o lase mai uşor. Ea muncea enorm pentru vârsta ei." La rândul ei, actuala soţie a lui Puican a descris-o pe Stela Popescu drept un om deosebit cu care a avut o relaţie extraordinară. „Alaltăieri dimineaţă am vorbit cu ea. Nu discuta despre moarte. Noi o mai certam că se agita, dar ea zicea că nu poate altfel." Stela Popescu şi-a părăsit soţul pentru marea dragoste Stela Popescu şi Dan Puican au fost căsătoriţi vreme de opt ani, până în 1969, când actriţa s-a îndrăgostit nebuneşte de textierul Mihai „Puiu" Maximilian. Artista şi-a părăsit soţul pentru a-şi trăi marea dragostea vreme de 30 de ani, până la moartea lui Puiu Maximilian din 1998, după o teribilă luptă cu cancerul. „(Dan Puican) Nu a vrut să se despartă, a căzut ca un trăsnet pe capul lui. A acceptat până la urmă toată povestea asta. Dar ăsta a fost drumul meu. Şi nu-mi pare rău. Pur şi simplu am fugit de acasă. Am fugit de la primul soţ «călare» pe un Renault 16. Aşa s-a întâmplat. Fostul soţ era un bărbat extraordinar, dar nu simţeam chimia pe care am avut-o cu Puişor. (...) Îmi dau seama cât de norocoasă am fost. Nu toţi au şansa să întâlnească dragostea absolută, mai presus de cuvinte, bariere şi interese.Mă tem că nu o să mai joc şi nu o să mai simt energia şi bucuria publicului, dar sincer abia aştept să mă îmbrăţişeze pentru eternitate. Îmi este greu fără el", declara regretata actriţă.

