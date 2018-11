Cum îngrijim Steaua Crăciunului sau Crăciuniţa

Steaua Crăciunului sau Crăciuniţa este, poate, cea mai frumoasă plantă care apare în preajma sărbătorilor de iarnă şi care nu ar trebui să lipsească din casele noastre în această perioadă. De altfel poate fi un cadou frumos pentru cei dragi.





Multă lume o aruncă după ce nu mai este cu frunzele frumoase, crezând că nu mai poate fi salvată. Dar această plantă este extrem de rezistentă şi foarte uşor de îngrijit.

Dacă urmaţi sfaturile de mai jos, veti putea avea cea mai mai frumoasă Crăciuniţă:

Planta nu este deosebit de pretentioasa la udare.

Este mai sensibila la miscari sau mutari decat la lipsa apei.

Poate rezista si o saptamana fara a fi udata.

Steaua Craciunului se va ofili doar atunci cand nu este udata mai mult de o saptamana.

Este recomandat sa mentii sanatatea plantei udand-o zilnic cu o cantitate mica de apa.

Nu uda planta in farfurioara.

Mentine pamantul umed, deoarece adunarea umezelii statute in ghiveci va ofili planta.

Temperatura pe perioada iernii trebuie sa fie de minim 15 grade.

Daca tii planta pe balcon, este indicat sa o aduci in casa pe perioada iernii chiar si daca balconul este inchis deoarece nu se poate asigura o temperatura de 15 grade.

Planta trebuie tunsa primavara pentru a nu deveni frunzoasa. Este bine sa o tunzi scurtand lastarii, pentru a stimula ramificarea plantei.

In timpul primaverii si verii, este bine ca planta sa fie pastrata afara, intr-un loc semiumbrit. Dupa trecerea perioadei de inflorire, Steaua Craciunului are nevoie de o perioada de repaus de cel putin doua luni, timp in care se vor rari udarile si se vor suspenda fertilizarile.

Inmulţirea

Se poate realiza prin butasire sau prin seminte, insa procesul este anevoios si de lunga durata.

Se recolteaza de pe planta-mama butasi de 10-12 cm lungime, care sa aiba varsta de minim 5-6 saptamani.

Acesti butasi au o seva laptoasa, numita latex. Latexul impiedica formarea radacinilor la butas, prin procese de oxidare celulara, astfel ca butasul, inaintea plantarii, trebuie supus unui proces de eliminare a latexului.

Se introduce butasul cu baza în apa la temperatura de 25-30 de grade Celsius, proces care favorizeaza eliminarea latexului.

Este recomandata plantarea butasului in turba amestecata cu nisip, la temperatura constanta de 20-22 de grade Celsius, si acoperirea sa cu un clopot care poate fi din sticla sau din plastic.

Când cumperi o astfel de plantă trebuie să fii atent la florile mici, galben-verzui dintre frunzele superioare. Ele nu trebuie să fie înflorite sau căzute.

Planta trebuie sa fie bine impachetata deoarece este foarte sensibila la frig.

Iubeste caldura, de aceea aseaza-o la temperaturi de 20 grade si intr-un loc luminos.

Zilele scurte din timpul toamnei ajuta la înflorirea plantei, dar acest efect este stricat din cauza luminii din casă. Începând cu luna octombrie şi până în decembrie ai grijă ca planta să nu primească decat 10 ore de lumină pe zi, acoperind-o de la ora 18 până la ora 8 dimineaţa, notează casa-grădina.

