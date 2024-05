Economie Statul Român este implicat în 13 mari litigii internaționale, cu o miză de 5,3 miliarde de euro







Statul român are calitate de parte în 12 mari litigii de arbitraj internațional. Cauzele se află pe rolul mai multor instanțe internaționale, dar cele mai multe dintre acestea – opt - se judecă în fața „arbitrilor” de la ICSID (Tribunalului arbitral al Băncii Mondiale, de la Washington), acolo unde România a câștigat recent cazul legat de Roșia Montană. Conform datelor oferite HotNews.ro, de Ministerul Finanțelor, majoritatea se judecă, având contraparte investitori în domeniul energiei regenerabile.

Energia, domeniul foarte multe litigii internaționale

Majoritatea proceselor pe rol în care Statul Român a fost dat în judecată sunt în domeniul energiei regenerabile și vizează, în principal legislația care se schimbă des. Unul dintre efectele pe care investitorii în domeniu l-au resimțit, urmare a legislației imprevizibile a fost și pierderea dreptului la certificatele verzi urmare a modificărilor apărute în 2013, prin OUG 57, iar apoi în ianuarie 2014 prin legea de aprobare a OUG 57, pe vremea guvernului condus de Victor Ponta.

Litigiile internaționale aflate pe rolul ICSID

ARB 22/15 Plaza Centers N.V. vs. România;

ARB 22/13 Aderlyne Limited vs. România;

ARB 22/10 Clara Petroleum Ltd vs. România;

ARB 21/54 Kelag & alții vs România;

ARB 20/35 Fin.Doc S.r.l & alții vs România;

ARB 20/15 EP WIND Project (Rom) Six Ltd vs România;

ARB 19/21 Petrochemical Holding GmbH vs România;

ARB 19/21 Nova Group Investments BV vs. România.

OMV Petrom, două procese deschise

Cauze aflate pe rolul Curții Internaționale de Arbitraj

28402/HBH promovat de societatea Damen Holding B.V;

27367/HBH/c.27421/HBH promovat de societatea OMV Aktiengesellschaft.

Cel mai recent caz este cel al Damen Holding, care a dat în judecată România, solicitând rezilierea acordului de asociere încheiat în 2018, prin care statul român a devenit acţionar majoritar (51%) al companiei Damen Shipyards Mangalia SA, iar Damen a rămas cu 49%.

Un alt caz recent este cel al OMV Petrom (27655/HBH), care anul trecut a depus la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris, o reclamație împotriva statului român ce se referă la schimbările apărute în legea offshore, în ceea ce privește modul în care compania poate dispune de gazele din Marea Neagră.

Austriecii de la OMV se judecă într-un alt caz, început în martie 2017, cu România pentru o serie de lucrări de decontaminare a unor terenuri preluate în urma privatizării din 2004. Aici OMV solicită ca Statul Român să suporte o parte din cheltuielile de decontaminare, fiind vorba de o poluare istorică a terenurilor, smiza procesului fiind de 542 milioane euro.

Două miliarde de dolari cer doi români din SUA

Dar cel mai important litigiu în care este implicat Statul Român este, potrivit Ministerului Finanțelor, unul în care drept contraparte stau în judecată frații Jack și Edward Sukyas, care cer daune de 2 miliarde de dolari. Lcauza se judecă potrivit regulilor Comisiei Organizației Națiunilor Unite pentru dreptul comercial internațional (UNCITRAL).

Frații Sukyas, cetățeni americani de origine română, sunt moştenitorii unor antreprenori care dețineau CIRO Films, companie care proiecta filme cu Charlie Chaplin în anii ’30 în cinematografele româneşti, potrivit Ziarului Financiar.

Antecesorii fraților Sukyas aau fost expropriați în 1948, de către comuniști, iar în prezent, cei doi antreprenori își revendică moștenirea, dar solicită și despăgubiri de 2 miliarde de dolari. CIRO Films, după un lanț de transformări suferite în perioada comunistă, dar și după a ajuns în prezent Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor „RomâniaFilm“, aflată în subordinea Ministerului Culturii.

Procesul cu Pfizer la Bruxelles

Un alt mare proces, pe care îl are Statul Român, dar care se află în evidențele Ministerului Sănătății este cel cu Pfizer și este legat de achiziționarea dozelor de vaccin anti-COVID în perioada pandemiei. Pfizer s-a îndreptat împotriva României, solicitând executarea contractului de achiziție vaccinuri COVID-19.

Pe 20 februarie, a fost necesară prezentarea la Tribunalul de primă instanță francofon din Bruxelles, solicitându-se obligarea României la executarea contractului de achiziție prin plata prețului pentru cele 28,9 milioane de doze de vaccin rămase pe care le-a achiziționat în valoare de 564,3 milioane euro, respectiv plata către Pfizer România a sumei de 2,7 miliarde lei.

Nu sunt informații cu privire la demnitarii audiați

O lege nouă intrată în vigoare, Legea 101/2024, obligă demnitarii și foștii demnitari să participe și să ofere explicațiile necesare în litigiile arbitrale internaționale. În caz de refuz riscă amenzi uriașe, de până la 2,5 milioane de lei.

Potrivit legii, șefii instituțiilor publice sunt obligați să ia măsurile legale care se impun pentru ca persoanele implicate în gestionarea "problematicii ce face obiectul litigiilor internaționale" să participe în mod obligatoriu la întâlnirile solicitate de avocații care asigură reprezentarea juridică în respectivele procese.