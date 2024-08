EVZ Special Statul, un hoț modern. Cum subminează impozitele dreptul la proprietate al cetățenilor







Într-o societate democrată, auzim des cuvântul „drepturi”. De când ne naștem, ni se oferă o listă lungă de drepturi, care au rolul de a ne proteja de abuzuri. Dar ce se întâmplă în momentul în care abuzurile vin din partea statului? Entitatea care ne oferă aceste drepturi, le și încalcă în același timp. Acest subiect a fost discutat de Bogdan Comaroni și Mirel Palada în cadrul unei noi ediții a podcastului „HAI LIVE! Cu Turcescu”. Episodul poate fi vizionată pe canalul de Youtube „Hai România”.

În cadrul discuției, se explică cum ajunge statul să fie o piesă de puzzle importantă în viața oamenilor. S-a pus problema dreptului la proprietate și cum acesta ne este subminat într-o formă sau alta prin impozite. Nu-ți plătești impozitele, nu-ți respecți obligațiile față de stat, bunul tău este luat cu forța. Teorii și posibile explicații ale acestui fenomen și a principiilor de bază din spatele funcționării sistemului fiscal au fost prezentate de cei doi invitați.

Modul în care statul subminează anumite drepturi

În prima parte a episodului, se prezintă modul în care statul controlează firmele prin intermediul impozitelor. Chiar dacă, în teorie, o firmă ar trebui să fie deținută de proprietarul său, realitatea fiscală sugerează cu totul altceva. Prin intermediul impozitelor impuse, statul ajunge să dețină un procent semnificativ din afacere.

Bogdan Comaroni a ridicat întrebări serioase cu privire la natura societății în care trăim. Acesta a sugerat ideea conform căreia democrația ar putea fi doar o fațadă, iar sistemul din spate să se bazeze de fapt pe un control autoritar.

„Noi am plătit acum șapte ani toate taxele posibile necesare pentru o firmă. Tot așa am ajuns la concluzia că firma, din momentul în care o faci, ai impresia că este a ta, dar nu este așa. Prin toate taxele și impozitele din cadrul unei firme, 48 % ajungi să deții tu și 52 % deține statul până la sfârșitul unui an, cu tot ce ține de o firmă. Pe tine statul te lasă să-ți pui un nume, să dai un salariu și practic să lucrezi într-o firmă care, în realitate, aparține statului. Chiar dacă în acte tu ești proprietarul firmei. Vine firesc întrebarea: Noi în ce stat trăim până la urmă? Într-un stat care pune în centru comunitatea? Sau este de fapt pe dos? Adică, este un stat care devine mascat, un stat total autoritar și noi avem doar iluzia unei democrații, a unui capitalism, a libertăților și drepturilor individuale”, a explicat Bogdan Comaroni.

Statul: continuarea jefuitorilor medievali

Raportându-se la influența statului asupra firmelor, Mirel Palada a elaborat o teorie conform căreia statul modern este asociat „jefuitorilor medievali”. Acesta sugerează că, în prezent, actuala putere funcționează după aceleași principii, exploatând oamenii simpli. Referința la filmul „Cei Șapte Samurai", oferă o metaforă ce întruchipează neputința oamenilor de rând în fața unui stat autoritar.

„Este un om care a scris o întreagă teorie, demonstrând cu acte istorice cum statul este de fapt o continuarea jefuitorilor medievali. Au construit o structură sistematizată de jefuire a celor care nu au arme, luându-le taxe de protecție în mod sistematizat. Exemplul cel mai bun din toată sociologia, pe care îl pot recomanda, este un film al lui Akira Kurosawa din 1953 și se numește Cei Șapte Samurai. În film, satul de țărani care este oprimat de către bandiți în fiecare an când se face recolta. Aceasta este o oglindă a societății. În care tu ca proprietar nu poți să te protejezi pentru că vine jandarmul și te bagă la pușcărie”, a povestit Mirel Palada.

Poluare la cote mari în București

În cadrul emisiunii, s-a mai discutat și despre problema arderii deșeurilor și respectiv a poluării acute a aerului. La nivelul dezbaterii, a fost prezentat un caz a unei localități învecinate Bucureștiului. Acolo există astfel de practici, iar calitatea aerului este la cote alarmant de mici.

Clipul video difuzat în timpul episodului arată cum oamenii din localitatea Sintești ard deșeuri din care rezultă o cantitate enormă de dioxid de carbon. Problema este destul de cunoscută în rândul cetățenilor din Capitală. Aceștia se confruntă frecvent cu fumul necăcios provenit din acea zonă. Sănătatea populației are de suferit, iar autoritățile nu par să ia atitudine în ceea ce privește oprirea acestor acțiuni dăunătoare.