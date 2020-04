Florin Cîțu a explicat, duminică seara, că aceasta ar fi una dintre măsurile din pachetul pe care Guvernul îl pregătește pentru perioada următoare, când ridicarea stării de urgență nu va mai face posibilă menținerea de la bugetul de stat a șomajului tehnic. Pentru această măsură, dar și pentru altele care vor fi anunțate în curând, România s-a inspirat din experiența unor țări în criza din 2008, menționând exemplul Elveției.

Florin Cîțu a arătat că obiectivul este ca toți cei peste 600.000 de români care sunt acum în șomaj tehnic să poată reveni în producție. Este nevoie de încurajarea companiilor din domeniul privat, deoarece ”spiritul antreprenorial nu-l poate ucide nimeni”, a spus ministrul la Digi24.

Pentru multe dintre aceste companii un parteneriat cu statul ar putea oferi băncilor garanția necesară pentru a le acorda împrumuturi cu care să se repună pe picioare. ”Intrând în acționariat, comportându-se ca un investitor direct, statul aduce garanția necesară”, a mai arătat Florin Cîțu, la aceeași televiziune.

“Vrem, nu vrem, această criză a fost ca un șoc, care ne îndreaptă într-o altă direcție. E o direcție pe care mulți o anticipam, mulți o doream. Tehnologizarea ne doream să vină mai repede. A venit prin această criză, oarecum indirect, dar cred că aceasta este economia viitorului și foarte mulți care au pariat pe economia viitorului vor ieși în față.

România are o șansă foarte mare. Pe de-o parte, sectorul privat are tehnologia, sectorul public vine din urmă. Facem această legătură și România are șansa să iasă între primele din această criză”, a mai spus ministrul Funanțelor Publice, la Digi24.

