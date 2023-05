la Băile Herculane se găsesc multe baze de tratament SURSA FOTO: Dreamstime

Stațiunea din România unde femeile caută tinerețea veșnică. Care sunt atuurile locului

Îmbătrânirea este un proces pe care cu toții am vrea să-l întârziem cât mai mult. Cu toate acestea, indiferent dacă avem douăzeci sau patruzeci de ani, ne preocupă aspectul pielii noastre și acordăm atenție semnelor îmbătrânirii. Tot mai multe femei merg, an de an, la Băile Herculane ca să-și facă tratamente galvanice pentru întinerirea feței.