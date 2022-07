Statele Unite, principala amenințare pentru Rusia. Vladimir Putin amenință lumea cu rachete hipersonice

Vladimir Putin a luat parte la evenimentele dedicate Zilei Flotei Militare din Federația Rusă, programate în fosta capitală imperial, Sankt Petersburg, oraș fondat de ţarul Petru cel Mare. Cu acest prilej, în discursul pe care l-a susținut, șeful de la Kremlin l-a lăudat pe Țarul Petru pentru că a transformat țara într-o putere marina și a sporit influența globală a statului rus.

Cu puţin timp înainte de acest discurs, Vladimir Putin a semnat o nouă doctrină navală care se întinde pe 55 de pagini. Documentul stabileşte obiectivele strategice generale ale marinei ruse, inclusiv ambiţiile sale de „mare putere maritime” care se extind asupra întregii lumi.

Conform noii doctrine navale, principala ameninţare la adresa Moscovei este „politica strategică a Statelor Unite de a domina oceanele lumii”. De asemenea, documentul face referire la apropierea alianţei militare NATO de graniţele sale. Rusia îşi va putea folosi forța militară în conformitate cu situația de pe oceanele lumii când alte instrumente „soft”, precum diplomația sau măsurile economice, vor fi epuizate.

Doctrina militară mai face referire la „o cuprinzătoare întărire a poziţiei geopolitice a Rusiei” în Marea Neagră şi Marea Azov, notează Reuters. De asemenea, stabilește Oceanul Arctic, despre care Statele Unite au declarat în mod repetat că Rusia încearcă să îl militarizeze, ca zonă de o importanţă deosebită pentru Rusia.

Navy Day is celebrated today in #Russia.

Russian President Vladimir Putin greets participants in the Main Naval Parade in St. Petersburg. pic.twitter.com/7qUgQXimUo

— www.anoncandanga.com (@anon_candanga) July 31, 2022