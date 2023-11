Avion militar al SUA, prăbușit în largul Japoniei

Statele Unite au mai pierdut un avion militar, într-un accident, în vestul Japoniei. Aparatul s-a prăbușit în mare în timpul unei misiuni de rutină. La bord se aflau șase persoane și se pare că cel puțin un membru al echipajului a murit.

De altfel, nu este clar ce s-a întâmplat cu cel puțin alți doi oameni care au fost scoși din apă, potrivit AFP.

Armata americană a confirmat informațiile despre accidentul aviatic ce a implicat o aeronavă militară. Oficialii din cadrul Comandamentului Operațiunilor Speciale al Forțelor Aeriene nu au făcut precizări în legătură cu numărul victimelor.

Statle Unite au precizat că zona în care s-a petrecut accidentul este situată în apropierea insulei Yakushima, în vestul Japoniei.

Earlier today, a U.S. military V-22 Osprey crashed near Yakushima island, Japan (🇯🇵). A USMC (🇺🇸) KC-130J is orbiting above the island and a USAF C-12J Huron is heading to Kadena AB with an evacuation callsign.

Garda de Coastă a Japoniei a anunțat că a găsit resturi ale aeronavei pierdute de Statele Unite. Este vorba despre un avion cu decolare verticală V-22 Osprey. De asemenea, japonezii au confirmat că o persoană a murit în accident. Corpul acesteia a fost descoperit la aproximativ 3 km (2 mile) de insula Yakushima.

Conform informațiilor prezentate, bărcile de pescuit din zonă au găsit trei persoane în apele mării. Reprezentantul unei cooperative locale de pescuit a dat detaliile, adăugând că starea lor este necunoscută.

Forțele militare din Statele Unite, aflate în regiune adunau încă informații, a spus un purtător de cuvânt.

Accidentul s-a întâmplat puțin înainte de ora 15:00 (ora Japoniei). Martorii susțin că motorul stâng al aeronavei părea să fie în flăcări pe măsură ce se apropia de un aeroport. Avionul V-22 Osprey se pregătea pentru o aterizare de urgență.

Statele Unite și-au sporit efectivele militare din Japonia. Aproximativ 54.000 de soldați au fost cantonați în arhipelagul nipon. Mulți dintre aceștia se află în zona sudică, în contextul creșterii tensiunilor militare din Marea Chinei de Sud.

Yakushima se află în prefectura Kagoshima, la aproximativ 1.040 km sud-vest de capitala Tokyo și este cunoscută pentru fauna și pădurile sale acreditate ca patrimoniu mondial.

Japan has asked the US military to ground its V-22 Osprey aircraft after one crashed into the sea on Wednesday in western Japan, killing at least one person onboard, its defense minister said https://t.co/em5nWTZmLn pic.twitter.com/p87QidkuEI

— Reuters (@Reuters) November 30, 2023