Start lucrărilor de consolidare și de modernizare a școlilor și grădinițelor din Sectorul 4, cu banii din PNRR

De toate acestea vor beneficia alte 11 școli, licee și grădinițe din Sectorul 4 (Școala Gimnazială Nr. 308, Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu”, Grădinița Școlii Gimnaziale Nr.96, Grădinița Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, Școala Gimnazială Specială Nr. 3, Grădinița Școlii Gimnaziale Nr. 308, Școala Gimnazială „George Topârceanu”, Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, cu două corpuri de clădire, o creșă și două centre sociale multifuncționale), ale căror lucrări de reabilitare și modernizare vor începe în perioada imediat următoare și care vor fi finanțate din bugetul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de unde Sectorul 4 al Capitalei a reușit accesarea sumei de 385 de milioane de lei.

Primele patru școli care vor intra în reparații capitale sunt: Școala Gimnazială Nr. 308, Școala Gimnazială Specială nr. 3,Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, cu cele două corpuri de clădire și Școala Gimnazială „George Topârceanu”. Aceasta din urmă a fost gazda lansării proiectului de consolidare și modernizare a unităților de învățământ.

„Datorită investițiilor pe care Sectorul 4 le face, totul se schimbă. Și ne uităm împrejurul nostru și vedem că banii europeni aduc din aproape în aproape schimbări majore în viața noastră, a celor care locuim în Sectorul 4. Fără educație nu poate exista nimic. Lucrurile acestea contează extrem de mult pentru că nu putem construi o societate performantă fără educație, fără o infrastructură de calitate nu se poate.

Astăzi începem, la nivelul școlilor din Sectorul 4, lucrări de amploare finanțate prin PNRR (Sectorul 4 a accesat, până în prezent, pentru diverse programe, peste un 1,5 miliarde de lei) și avem două lucruri extrem de importante de subliniat. Primul și cel mai important este că Școala Topârceanu la care ne aflăm astăzi va suferi modificări o transformare fundamentală, astfel încât în următorul an vom discuta despre cu totul și cu totul alte condiții de infrastructură educațională, atât din vedere al modului în care este construită această clădire, cât și din punct de vedere infrastructurii educaționale. Nu în ultimul rând, am rezolvat împreună cu ai mei colegi și cu specialiștii o problemă deosebită pe care toate școlile din țară, care intră în reabilitare o au și anume: ce facem cu copiii pe timpul lucrărilor? Am aplicat o soluție pe care am văzut-o deseori întâlnită în Uniunea Europeană, atât în țările nordice, în Franța, în Germania și anume aceea a-i muta în construcții modulare, amenajate și dotate la cele mai înalte standarde”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.