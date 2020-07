Titlul cărții lui Schellenberger, apărută cu mai puțin de două săptămâni în urmă, este „Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts” (Apocalipsa niciodată: De ce alarmismul de mediu este dăunător).

Reconvertirea lui Schellenberger a constituit o experiență dureroasă pentru fostul ecologist. Articolul în care își prezenta cartea a stat foarte puțin timp pe site-ul Forbes, fiind rapid cenzurat.

El a fost publicat totuși pe site-ul grupului de reflecție GWPE.

Iată mai jos câteva pasaje remarcabile:

***

În numele ecologiștilor din lumea întreagă, aș vrea să-mi cer iertare pentru panica climatică pe care am creat-o în ultimii 30 de ani.

Schimbarea climatică se produce. Nu este sfârșitul lumii. Nu este nici măcar cea mai gravă problemă de mediu. Poate părea straniu că spun asta.

Am militat pentru climat timp de 20 de ani și am fost ecologist timp de 30 de ani. Dar în calitate de expert în energie, invitat de Congres să ofer o mărturie obiectivă și invitat de Grupul Interguvernamental de Experți în Evoluția Climatului (GIEC) să fiu expert examinator al viitorului său raport de evaluare, mă simt obligat să îmi cer iertare pentru modul în care noi, ecologiștii, am înșelat opinia publică.

Iată câteva realități pe care puțini le știu:

– Oamenii nu sunt cauza unei „a șasea extincții în masă”;

– Amazonia nu este „plămânul lumii”;

– Schimbarea climatică nu agravează catastrofele naturale;

– Incendiile s-au redus cu 25% în lume din 2003;

– Suprafața terenurilor pe care le utilizăm pentru carne (creșterea vitelor este cea mai mare utilizatoare de terenuri) s-a diminuat cu o suprafață aproape egală cu cea a Alaskăi;

– Acumulările de lemne și proximitatea locuințelor de păduri, și nu schimbarea climatică, explică de ce sunt incendii mai multe și mai periculoase în Australia și California;

– Emisiile de carbon se diminuează de decenii în țările bogate și au atins un vârf în Marea Britanie, Germania și Franța la mijlocul anilor 1970;

– Adaptându-se la viața deasupra nivelului mării, Olanda a devenit mai bogată, nu mai săracă;

– Producem cu 25% mai multă hrană decât avem nevoie și excedentele alimentare vor continua să crească pe măsură ce lumea se va încălzi;

– Pierderea habitatelor și vânătoarea directă a animalelor sălbatice sunt pericole mai mari pentru specii decât schimbarea climatică;

– Lemnul este cu mult mai periculos pentru oameni și faună decât combustibilii fosili;

– Prevenirea viitoarelor pandemii are nevoie de mai multă agricultură „industrială” și nu invers.