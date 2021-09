„Sportivul Secolului XX”. In memoriam Ivan Patzaichin: TVR difuzează ediții și programe dedicate legendarului canoist

Televiziunea Română transmite că regretă dispariţia lui Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari și mai iubiți sportivi români din toate timpurile. În semn de prețuire, TVR va difuza ediții speciale și programe dedicate multiplului campion olimpic, european și mondial Ivan Patzaichin, „Sportivul Secolului XX”, după cum a fost declarat de Federaţia Internaţională de Kaiac-Canoe.

„Astăzi, telespectatorii pot urmări, de la ora 16.40, la TVR 1 și pe TVR+, iar de la ora 17.00, la TVR Internațional și TVR Moldova, putem revedea ediția Exclusiv în România în care Ivan Patzaichin ne-a arătat Delta Dunării plină de locuri și oameni frumoși, în 2017, la a șaptea ediție a Rowmania Fest, festivalul inițiat de marele sportive”, se arată într-un comunicat al TVR.

„Eu, de când am plecat din Mila 23, am plecat să devin campion”

În această seară, de la ora 23.00, TVR 1, și mâine, de la ora 23.00, TVR Internațional și TVR Moldova difuzează ediția din 2016 a emisiunii „Garantat 100%” care l-a avut în platou pe Ivan Patzaichin, când sportivul declara: „Eu, de când am plecat din Mila 23, am plecat să devin campion. Am plecat fără nicio grijă – să devin campion, pentru că asta era. Cei 3 consăteni de-ai mei erau campioni mondiali și-am zis dacă ei au ieșit, eu de ce să nu? Deci am plecat hotărât să devin campion”.

„Numai că foarte puțină lume știe că eu n-am început aproape nimic cu dreptul. Prima mea cursă în Mexic am condus 900 de metri și la un moment dat mi s-a părut că nu vedeam adversarii. Și eram în față, cu o barcă aproape în față, și m-am întors să văd unde sunt adversarii și în momentul acela m-am dezechilibrat și am înțepenit practic de spate, a venit un val lateral (…) și practic numai din alunecare am ajuns pe locul 7, deci încă un insucces. La o oră am câștigat, într-adevăr. Am câștigat dublul”, povestea Ivan Patzaichin.

Marți, de la ora 21.00, la TVR 3 vom putea revedea „Gala stelelor românești” – Ivan Patzaichin 65 de ani, o ediție din 2014 în care marele campion a fost aniversat de prieteni şi admiratori la Teatrul Naţional din Bucureşti.

Ivan Patzaichin, un sportiv de legendă

Multiplu campion european, mondial şi olimpic la kaiac-canoe, antrenor al lotului olimpic de kaiac-canoe, Ivan Patzaichin s-a născut la 26 noiembrie 1949 în localitatea Mila 23, judeţul Tulcea. A început să practice sportul la Tulcea, la 18 ani, apoi s-a transferat la secţia de kaiac-canoe a clubului Dinamo, unde a reuşit o carieră sportivă excepţională.

S-a dedicat 17 ani sportului și a câştigat peste 40 de titluri de campion naţional şi peste 30 de campion balcanic. A fost campion european în 1969.

A cucerit de opt ori medalia de aur, de şapte ori pe cea de argint şi de alte şapte ori pe cea de bronz la Mondiale.

Cele mai mari performanţe le-a obţinut la Jocurile Olimpice, la care a fost prezent la cinci ediţii, între 1968 şi 1984, cucerind de patru ori aurul olimpic: Mexic 1968, Munchen 1972, Moscova 1980 şi Los Angeles 1984 şi de trei ori medalia de argint (1972, 1980 şi 1984).

Ivan Patzaichin a fost declarat Sportivul Secolului XX de Federaţia Internaţională de Kaiac-Canoe.

Dispariția lui Ivan Patzaichin lasă un gol imens în lumea sportului, dar și în inimile jurnaliștilor și realizatorilor Televiziunii Române, care l-au avut invitat de nenumărate ori în emisiuni și programe speciale. Arhiva TVR păstrează toate momentele de aur ale carierei sale și numeroase producții cu marele Ivan Patzaichin, mereu modest dar umplând spațiul chiar și prin simpla sa prezență.