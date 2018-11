SPIONI în PUŞCĂRIE. PROTOCOALELE secrete ale SRI cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a încheiat cinci protocoale de colaborare cu SRI. Două dintre acestea au fost încheiate când director al SRI era George Maior, iar 3 protocoale fac parte din categoria informaţiilor clasificate.





Existenţa celor cinci protocoalelor secrete este confirmată de catre Administraţia Naţională a Penitenciarelor, condusă de comisarul-şef de penitenciare Marian Dobrică.

Iată răspunsul răspunsul ANP, la solicitarea luju.ro

„Institutia noastra are incheiate 5 planuri / protocoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii, dintre care 3 protocoale fac parte din categoria informatiilor clasificate, fiind exceptate de la liberul acces al cetatenilor, in conformitate cu art. 12, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 544/2001.

In privinta celorlalte doua protocoale, va informam ca Administratia Nationala a Penitenciarelor are incheiate doua protocoale neclasificate, dupa cum urmeaza:

- un protocol de cooperare in domeniul Open Source Intelligence privind colectarea de informatii relevante din surse disponibile in spatiul public si prelucrarea lor, incheiat in data de 16.09.2010;

- un protocol de cooperare pentru initierea si derularea unui proiect comun ce are la baza date multimedia care fac referire la activitati de criminalitate organizata ce pot aduce atingere securitatii nationale, incheiat in data de 02.10.2014”.

