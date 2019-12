Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) reia tratamentele fără interferon pentru bolnavii de hepatită. Instituția a finalizat discuțiile pentru încheierea, până la sfârșitul acestui an, a unor noi contracte pentru tratamentul persoanelor care suferă de hepatită virală cronică C, potrivit digi24.ro.

„În baza acestor contracte, vor beneficia de tratament un număr de 17.500 de pacienţi adulţi cu hepatită C, indiferent de stadiul de fibroză şi ciroză compensată, pentru genotipul 1b, cel mai des întâlnit în România, dar şi pentru genotipurile 1a şi 4, care înregistrează o incidenţă mai scăzută în ţara noastră”, comunică CNAS. Pentru prima dată va fi acordat tratament fără interferon şi unui număr de 100 de copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani.

„Am ţinut foarte mult că accesul pacienţilor cu hepatită C la tratamentele fără interferon să fie reluat chiar din acest an. Hepatita C este o problemă de sănătate publică, pe care trebuie să o tratăm cu maxim interes, în concordanţă cu recomandările OMS privind eradicarea acestei afecţiuni până în anul 2030”, a declarat Adela Cojan, preşedintele CNAS.

„De asemenea, CNAS a mai finalizat şi negocierea unui contract cost-volum-rezultat în baza căruia va fi asigurat tratamentul pentru un număr de 300 de pacienţi adulţi cu hepatită C (toate stadiile de fibroză şi ciroză compensată) care nu au răspuns terapeutic la tratamentele fără interferon urmate anterior”, se arată în comunicat.

Tratamentul fără interferon are o rată de vindecare a hepatitei C de peste 95%.

