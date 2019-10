„Cred că din tot ceea ce am făcut până acum, învăţăm fiecare câte ceva. Lucrurile merg, dacă facem echipă şi dacă ne dorim să meargă. Am demonstrat, aici, la Iaşi, că lucrurile pot să meargă. Am demonstrat şi la Timişoara că lucrurile pot să meargă, astfel încât dacă se mai întâmplă nenorociri să putem să ne ajutăm semenii. Mulţumesc că m-aţi primit în mijlocul dumneavoastră. Nu v-aş putea să vă urez să şomaţi, ci să aveţi puterea să daţi cât mai mult din sufletul dumneavoastră, ca şi până acum pentru toţi cei pe care îi îngrijiţi”, a spus Pintea în timpul discursului de inaugurare.

Spitalul „Sfântul Spiridon” este cea mai mai mare unitate medicală din Moldova, iar noua clinică pentru arși a fost amenajată într-o clădire reabilitată complet. Este vorba de o unitate medicală din 1757, de lângă biserica Sfântul Spiridon, iar costurile clinicii s-au ridicat la aproximativ 40 de milioane de lei.

Clinica „marilor arşi” va avea 20 de locuri, din care cinci sunt destinate celor cu arsuri grave. Alte cinci locuri sunt destinate celor care au nevoie de tratament post operator în clinica de Terapie Intensivă.

