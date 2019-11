La proiectul ”The Birth of Violence” au lucrat artiști din România, Franța și Belgia timp de peste un an. Spectacolul adordează teme precum radicalismul și violența. Echipa a lucrat cu zeci de cetățeni din România pentru a înțelege mai bine cum este inhibată și când este legitimată social violența.

Alături de artistul asociat Amine Adjina, regizorii de film Radu Gorgoș și Răzvan Leucea, de artista Ioana Sisea, actrița Paulie Desmet și de compozitorul Sillyconductor, Păun provoacă audiența la o confruntare cu propriile fantezii și instinctualități în situații extreme de revoltă. Publicul însuși ar putea fi luat ostatic, într-o fantezie a unei actrițe care, în ultimele săptămâni, a consumat zilnic filme și documetare despre răpiri și atentate.

Proiectul, arată realizatorii, a pornit de la o invitație a teatrului Le Phénix Scène Nationale și a directorului Romaric Daurier, adresată regizoarei românce Ioana Păun, pentru a pune în discuție un subiect actual în două țări care se confruntă cu radicalizarea propriilor tineri și care au fost afectate sever în ultimii ani de terorism.

Astfel, spectacolul combină, live, medii precum filmul documentar, live art, reprezentarea violenței în cultura pop, elemente de psihoterapie sau informații din arhive media despre atentate comise recent în instituții de cultură.

”Pentru The Birth of Violence, am privit, am citit, am ascultat zeci de povești și stenograme cu teroriști. Am citit studii care încearcă să priceapă ce determină radicalizarea. Am ales un subiect despre care ajung la concluzia că se discută mereu și mereu în aceeași termeni binari. Până și filmele occidentale pe tema asta sunt mai toate la fel, se termină la fel și pun în balanță aceleași valori.

Așa că am decis să ne apropiem de radicali prin instrumentele care ne sunt cel mai la îndemână în teatru. Imitarea și empatia. Spectacolul întâmpină dificultatea Vestului civilizat de a se gestiona în momente de destabilizare și refuzul Europei seculare de a empatiza cu cei mai monstruoși dintre noi”, spune Ioana Păun.

Festivalul Artelor Europalia este organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia și în țări învecinate – Franța, Olanda, Luxemburg, Germania sau Marea Britanie. Cea de-a 27-a ediție a festivalului este dedicată României.

