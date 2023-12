Sorinel Copilul de Aur, condamnat la închisoare. Fanii au fost șocați

Sorinel Copilul de Aur a primit o lovitură grea. Artistul a fost condamnat la închisoare în urma faptei comise la începutul acestui an.

Sorinel Copilul de Aur, condamnat la închisoare

Alecu Cristian Sorin, cunoscut după numele de scenă Sorinel Copilul de Aur, a fost condamnat la închisoare. Artistul în vârstă de 33 de ani trebuie să răspundă în fața legii după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise.

Sorinel Copilul de Aur a comis fapta la începutul acestui an, însă abia acum a aflat sentința. Imediat după incident, manelistul a fost supus testelor. Acestea au arătat că s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise.

Unde își va petrece sărbătorile

Artistul a fost condamnat la un an de închisoare pentru conducerea sub influența substanțelor interzise. De asemenea, instanța i-a atribuit și o pedeapsă de 6 luni pentru deținerea de droguri de mare risc în scop personal.

Totuși, magistrații i-au suspendat pedeapsa, însă Sorinel Copilul de Aur va fi supravegheat pentru o perioadă de 2 ani. Mai mult, acesta va fi nevoit să respecte anumite măsuri stabilite de instanță.

Manelistul nu își va petrece sărbătorile de iarnă după gratii. Magistrații au decis să îi suspende pedeapsa.

„În baza art. 336 al. 2 C. Pen., cu aplic. art. 396 al. 1 şi 2 C. Pr. Pen., condamnă pe inculpatul Alecu Cristian Sorin, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În baza art. 4 al. 1 și 2 din Legea 143/2000, cu aplic. 396 al. 1 şi 2 C. Pr. Pen., condamnă pe inculpatul Alecu Cristian Sorin, la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere, fără drept, în vederea consumului propriu, de droguri de mare risc.”, arată magistrații.

În următorii doi ani, el va fi obligat să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa. De asemenea, acesta are obligația de a anunța instanța legat de orice deplasare care depășește 5 zi.

Cântărețul are posibilitatea de a ataca această decizie 10 zile de la pronunțare.

Manelistul devenit celebru de la vârsta de 14 ani. El a reușit să atragă atenția fanilor prin numeroasele melodii lansate alături de Laura Vass. În spatele manelistului a stat Dan Bursuc, unul dintre cei mai cunoscuți impresari din lumea manelelor.