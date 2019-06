Sorin Ovidiu Vântu a dat o lovitură magistrală DNA. Ce se întâmplă cu probele audio

Crunta lovitura incasata de DNA din partea omului de afaceri Sorin Ovidiu Vantu. O lovitura primita in instanta, desigur. Mult umflatul dosar in care parchetul anticoruptie il acuza pe Vantu de cumparare de influenta, pe motiv ca i-ar fi dat 1 milion de euro si i-ar fi promis sprijin electoral fostului presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu astfel incat acesta sa intervina pentru numirea jurnalistului Liviu Mihaiu ca guvernator al Deltei, incepe sa se naruie.





De curand, DNA a ramas fara interceptarile facute in dosar. Asta intrucat luni, 24 iunie 2019, Tribunalul Bucuresti, unde cauza se afla in faza de camera preliminara, a admis in parte cererile si exceptiile formulate de Vantu, excluzand toate interceptarile convorbirilor telefonice si ambientale. Masura a fost luata dupa ce Tribunalul Bucuresti a constatat nulitatea absoluta a interceptarilor efectuate in baza unor mandate de supraveghere emise de Inalta Curte de Casatie si Justitie in cursul anului 2016.

Iata minuta Tribunalului Bucuresti:

“Solutia pe scurt: In baza art.345 alin.1 Cpp admite, in parte, cererile si exceptiile formulate de inculpatul Vantu Sorin Ovidiu. Constata nulitatea absoluta a interceptarilor convorbirilor telefonice si ambientale incuviintate prin:

- incheierea nr. 35 din 02 februarie 2016 a judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prelungite prin incheierea nr. 75 din 02 martie 2016 a judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si efectuate in baza mandatelor de supraveghere tehnica nr. 105-109/UP/02.02.2016;

-incheierea nr. 128 din 22 iulie 2016 a judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si efectuate in baza mandatelor de supraveghere tehnica nr. 295-301/UP/22.07.2016 precum si a proceselor verbale de consemnare a rezultatelor activitatilor de supraveghere tehnica sus mentionate.

In temeiul art. 102 alin. 2-4 C.pr.pen. exclude din materialul probator toate procesele verbale de consemnare a rezultatelor activitatilor de supraveghere tehnica sus mentionate. Dispune indepartarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de proba precum si a suportilor care contin rezultatul masurilor de supraveghere tehnica mentionate precum si eliminarea referirilor la aceste mijloace de proba si eliminarea redarii continutului acestor mijloace de proba din rechizitoriul nr. 791/P/2016 din data de 17.12.2018 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie, masura dusa la indeplinire de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie-caruia i se trimite dosarul de urmarire penala, in acest sens, la momentul ramanerii definitive a incheierii de finalizare a camerei preliminare.

In baza art.345 alin.3 Cpp comunica procurorului incheierea de şedinta, pentru ca in termen de 5 zile, acesta sa comunice daca mentine dispozitia de trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei. Respinge, ca nefondate, celelalte cereri si exceptii formulate de inculpatul Vantu Sorin Ovidiu. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii de finalizare a camerei preliminare. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 24.06.2019

Document: incheiere finala camera preliminara 24.06.2019”.

