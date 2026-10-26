Justitie

Curtea de Apel a dat verdictul în cazul lui Sorin Oprescu. Decizia e definitivă

  • Adina Anghelescu, Maria Dima
  • 26 octombrie 2026, 19:48
Curtea de Apel a dat verdictul în cazul lui Sorin Oprescu. Decizia e definitivăSursa foto: CarolRobert | Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Fostul primar general al Capitalei Sorin Oprescu rămâne cu pedeapsa de 9 ani și 8 luni de închisoare, după ce Curtea de Apel București i-a respins luni, 26 octombrie 2026, contestația în anulare ca inadmisibilă. Decizia este definitivă.

Instanța l-a obligat pe Oprescu să plătească 700 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

„În baza art. 431 Cod procedură penală respinge ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată de contestatorul O S-M împotriva deciziei penale nr. 575/A din data de 13.05.2022 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a I-a Penală”, se arată în soluția pe scurt a instanței.

Pedeapsa fusese redusă în septembrie 2025

În septembrie 2025, Curtea de Apel București admisese o altă contestație formulată de Sorin Oprescu și redusese pedeapsa rezultantă de la 10 ani și 8 luni la 9 ani și 8 luni de închisoare.

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Judecătorii au constatat atunci că infracțiunea de abuz în serviciu, pentru care fostul primar fusese condamnat la trei ani de închisoare, fusese dezincriminată parțial în urma unei decizii a Curții Constituționale.

În urma reanalizării pedepselor, instanța a înlăturat condamnarea pentru abuz în serviciu și a stabilit o pedeapsă rezultantă de 9 ani și 8 luni de închisoare. A dispus, totodată, emiterea unui nou mandat de executare.

Condamnarea definitivă, pronunțată în mai 2022

Pe 13 mai 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare într-un dosar de corupție. Pedeapsa rezultantă fusese stabilită prin contopirea pedepselor pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită, spălarea banilor și abuz în serviciu.

După pronunțarea sentinței, fostul primar a plecat din România și a fost localizat în Grecia, de unde autoritățile române au încercat să obțină extrădarea sa.

Între timp, Oprescu a formulat mai multe căi de atac în instanțele din România, încercând să obțină modificarea sau înlăturarea condamnării.

Tribunalul București respinsese o altă contestație

În iunie 2026, Sorin Oprescu a depus la Tribunalul București o contestație având ca obiect „intervenirea unei legi penale noi sau a unei decizii a Curții Constituționale”. Instanța de fond a respins cererea, apreciind că demersul reprezenta un „apel mascat” împotriva unei hotărâri definitive.

Sorin Oprescu

Sorin Oprescu. Sursă foto: captură video

Avocații fostului primar au invocat o decizie a Curții Constituționale din 2016 privind dezincriminarea parțială a abuzului în serviciu, precum și o decizie din 2018 referitoare la infracțiunea de spălare a banilor.

În privința abuzului în serviciu, apărătorii au susținut că decizia CCR din 2016 viza situațiile în care încălcarea atribuțiilor de serviciu se raporta la legislația secundară. Aceștia au argumentat că, în cazul lui Oprescu, fusese reținută încălcarea regulamentului intern al Primăriei Capitalei.

Argumentele nu au fost acceptate de Tribunalul București. Cea mai recentă decizie, pronunțată luni de Curtea de Apel București, privește o contestație în anulare distinctă și a fost respinsă ca inadmisibilă

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