Dragnea a scăpat de unul dintre cei mai mari critici ai săi. La ce partid a plecat fostul senator

Unul dintre criticii vehemenți ai liderului PSD, Liviu Dragnea, fostul senator Sorin Ilieșiu, a luat decizia de a se înscrie în UNPR, partidul condus de Gabriel Oprea.





Fostul senator Sorin Ilieşiu s-a înscris, marţi, în Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR), potrivit unui comunicat al formațiunii politice.

Acesta va ocupa funcţia de preşedinte al organizaţiei naţionale de seniori a UNPR.

Sorin Ilieşiu este licenţiat în Arte al Institutului Naţional de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti. De asemenea, acesta a fost decanul Şcolii Superioare de Jurnalistică şi este profesor universitar la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti. Dincolo de activitatea didactică, acesta are o vastă experienţă în activitatea civică, precum şi în media şi cinematografie.

Sorin Ilieșiu, membru al Consiliului de Administrație al TVR, susținut de PSD, transmite o scrisoare deschisă către membrii Comitetului Executiv al PSD în care susține că aceștia trebuie să facă tot ce depinde de ei pentru a-l demite pe Liviu Dragnea din funcție și arată că „peștele de la cap se împute”.

„Mulți cunoscuți mă somează să demisionez imediat din PSD pentru a mă delimita de „cancerul PSD și al României - Liviu Dragnea”. ...Și îmi spun: „Ai fost șef de promoție la facultate! Ai luat Marele Premiu în Spania în 1982, înainte ca Dragnea să ajungă Repetent. Ești profesor universitar din 1990, ești doctor Magna cum laude, ai scris cărți, ai fost revoluționar în 21 Decembrie 1989, ai câștigat procesul cu ANI la Înalta Curte! I-ai filmat pe Cioran, pe Țuțea, pe Regele Mihai. Ai fost premiat pentru creațiile tale! Cum poți să stai lângă Dragnea? Delimitează-te imediat de el și demisionează din PSD!”.

Iată ce le răspund: I-am cerut de câteva ori demisia. El trebuie să demisioneze, nu eu! Am intrat în PSD pentru că începuse să se reformeze. Vreau să contribui la renașterea adevăratului Partid Social Democrat care a existat în România înainte de comunism. Îl moștenesc pe tatăl meu care încă din anii 30 a fost militant social-democrat și luptător antifascist. Chiar dacă în ultimii doi ani Dragnea a făcut din PSD un partid totalitar, antidemocratic, orice făcut are și desfăcut. În PSD sunt destui oameni cinstiți și competenți... Am convingerea că singura șansă a României e reformarea PSD!”, a susținut Sorin Ilieșiu în scrisoarea deschisă către PSD.

