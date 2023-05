Sorin Grindeanu vrea majorarea salariilor pentru angajații CFR. Este o criză fără precedent de mecanici de locomotivă

Din acest motiv, Sorin Grindeanu a declarat în cursul zilei de marți, că este o nevoie urgentă de recalibrare a salariilor angajaților de la calea ferată.

Ministrul Transporturilor a anunțat că salariile au rămas cu mult în urma celorlalte ramuri din economia națională, iar din acest motiv nimeni nu vine să se angajeze.

“Îmi doresc să se mărească, să intre în vigoare ceea ce s-a votat în Parlamentul României în 2019 – Statutul feroviar. În 2019 a intrat în vigoare acest statut sau s-a votat şi atât. A fost prorogat. Odată cu ordonanţa trenuleţ dinainte de adoptarea bugetului pe anul 2023 nu a mai fost prorogată această lege a Statutului feroviarilor. În acest moment ne aflăm în situaţia următoare: statutul trebuie să intre în vigoare, nemaifiind prorogat, pe de altă parte, intrarea în vigoare a Statutului feroviar va duce la creşterea cheltuielilor cu personalul pe această zonă”, a spus Grindeanu.

Se caută soluții

Situația de la CFR Călători și CFR Marfă este foarte critică și datorită faptului că cele două companii sunt pe minus, având pierderi foarte mari.

O majorare a salariilor va aduce după sine o creștere a cheltuielilor, și implicit majorarea pierderilor financiare înregistrate an de an.

”Se intră într-un anumit conflict. Vom găsi o soluţie în săptămânile viitoare. Cert este că e nevoie, din alt punct de vedere, de salarii decente pe această zonă, cea feroviară. Au rămas mult în urmă faţă de tot ceea ce înseamnă alte zone de salarizare din România şi trebuie a fi aduse şi susţin acest lucru să fie aduse la un nivel decent”, a afirmat ministrul Transporturilor, citat de știripesurse.

Un mecanic debutant plătit cu 2.700 de lei

Evenimentul Zilei a stat de vorbă cu un mecanic de locomotivă de la Regionala CFR din Cluj. Acesta are o vechime considerabilă și spune că în prezent a ajuns să lucreze în fiecare zi, din cauza crizei de personal fără precedent.

”Dacă vă vine să credeți sau nu, pe luna trecută am adunat 270 de ore de activitate, în condițiile în care norma este de 160 de ore. Am ajuns să lucrăm în fiecare zi, să nu mai știm în ce zi a săptămânii suntem. Eu de exemplu, am plecat azi, joi, de acasă la ora 9 dimineața și mă întorc abia vineri dimineața. Am și cinci trenuri de dus într-o zi”, ne-a declarat mecanicul.

Despre salarii, acestea au rămas foarte mici, în comparație cu alte domenii de activitate. Mecanicul spune că după 20 de ani activitate, abia dacă primește net suma de 4.500 de lei, cu ore suplimentare cu tot.

”Din cele 270 de ore de activitate, pentru orele suplimentare, adică 110 ore, primim bani doar pentru 30 la sută. Restul primim zile libere. Eu nu am mai avut zile libere de mai bine de trei luni. Dacă vorbim de bani, atunci să știe și lumea că un mecanic debutant primește 2.700 de lei. Pe această funcție trebuie să stea cinci ani. Cine vine la CFR cu 2.700 de lei, când un paznic de spital primește 3.000 de lei, și nu are nicio răspundere”, ne-a mai spus mecanicul clujean.