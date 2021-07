Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, anunță măsuri dure pentru profesorii care nu au fost imparțiali în ceea ce privește corectarea lucrărilor de examen, atât în ceea ce privește Evaluarea Națională, cât și în ceea ce privește Bacalaureatul. Cadrele didactice care au comis erori majore în cazul corectării lucrărilor elevilor nu vor mai avea dreptul de a corecta niciodată. Sau, cel puțin, până își dovedesc competențele, anunță ministrul Educației.

Aproape 2.500 de elevi au picat examenul de BAC din cauza greșelilor comise de profesori

2.467 de elevi au promovat Bacalaureatul după contestații față de cei care au promovat examenul înainte de contestații. Ministrul Educației a transmis că îi va evalua pe profesorii care au corectat lucrările în cauză și va aplica măsurile corespunzătoare.

„Am cerut situația diferențelor mult peste limita admisibilă la evaluarea națională și am cerut acest lucru și la Bacalaureat. În toate aceste situații, vom vedea exact lucrurile și vom lua măsurile care se impun.

Profesorii nu vor mai corecta lucrările de examen

Prima măsură se referă la faptul că – nu mă feresc să o spun – profesorii care au greșit flagrant, să nu mai corecteze vreodată sau cel puțin să nu mai corecteze până nu dovedesc că pot să facă evaluări corecte. Pierderile sunt foarte mari la nivelul încrederii în sistemul de învățământ și în sistemul de evaluare. Sunt mult prea mari. Este pentru primul an când am insistat să facem publice aceste diferențe – câte s-au modificat, câte în plus și câte în minus, câte diferențe sunt mai mari de un punct, de două, de trei, și avem chiar o notă mai mare cu patru puncte, crescută după a doua corectură.

(Reporter: Ar fi nevoie și de o a treia evaluare?) Regulamentul de față nu prevede acest lucru, dar prevede posibilitatea ministerului de a verifica ce s-a întâmplat, iar cei care au greșit să suporte consecințele”, a declarat ministrul Educatiei, vineri seara.

Corectarea examenelor va fi informatizată

Sorin Cîmpeanu a mai transmis că, începând de anul viitor, va exista un proiect pilot de corectare informatizată la examenul de bacalaureat. Evaluatorii vor corecta online fără să se cunoască între ei.

„Corectarea informatizată la bacalaureat va fi un proiect pilot începând de anul viitor. Anul acesta am avut peste 800 de centre de examen. Vom avea câte un centru de examen în fiecare judeţ în care lucrările vor fi scanate în faţa candidaţilor. Candidaţii vor avea un cod atribuit şi de asemenea fiecare subiect din fiecare probă scrisă va avea alocat un cod, în aşa fel încât corectura să se poată face informatizat, profesorii corectori să poată să evalueze online. Deci, vor fi centre pilot în fiecare judeţ. Sistemul ar putea să atribuie automat punctajul la grilă, unde la grilă nu este vreo diferenţă între aprecierea evaluatorului şi aprecierea softului”, a arătat ministrul.

Evaluarea profesorului nu se face în funcție de un „teanc de documente total irelevante”

Sorin Cîmpeanu a mai vorbit și despre evaluarea cadrelor didactice titulare, despre care a spus că va avea loc atunci când legislația va prevedea impunerea unei evaluări obiective ale profesorilor.

„(Aceasta trebuie să fie – n.r.) bazată pe progresul elevului și nu pe un teanc de documente, care nu spun aproape nimic și mă refer aici la evaluări care se fac la nivelul școlilor, nu la nivelul profesorilor, care într-o proporție – îndrăznesc să apreciez un 80% – sunt total irelevante. Mai mult decât atât, consumă din timpul cadrelor didactice, din timpul care trebuie să fie alocat elevului, o sumă pentru a achiziționa tot felul de hârtiuțe care să certifice într-o modalitate mai mult sau mai puțin convingătoare, de obicei neconvingătoare, eventualele competențe”, a declarat ministrul Educației în cadrul unei emisiuni televizate de la Digi24.