Simona Halep s-a logodit cu omul de afaceri Toni Iuruc la finalul lunii noiembrie 2019, dar şi Sorana Cîrstea vine puternic din urmă.

Conform impact.ro, Ion Ion Țiriac (fiul lui Ion Țiriac) i-a dăruit un inel de logodnă celei care în 18 august 2009 era cea mai bună jucătoare de tenis a României.

Cei doi au început relația în 2018 şi se pare că în urmă cu doar câteva luni, fiul miliardarului Ion Ţiriac i-ar fi pus diamantul pe deget iubitei sale. Spre finalul anului trecut, Ion Ion anunțat oficial despărțirea de Ileana Lazariuc, fosta sa soție, care i-a dăruit un copil în cei 17 ani de convieţuire.

Sursa citată subliniază acum că fiul lui Ţiriac are planuri serioase şi ar urma să ajungă în fața altarului când contextul pandemic o va permite.

Sorana Cîrstea este cu 13 ani mai tânără decât iubitul ei, iar ultima relație a fost cu un columbian, Santiago Giraldo, şi a durat din 2014 până în 2017.

„Sorana are un inel superb pe deget de câteva luni. Este foarte discretă când vine vorba despre viața ei, însă apropiații știu că este un inel de logodnă de la Ion Ion.

Ei sunt împreună de aproape trei ani și se iubesc foarte mult. Decizia de a forma o familie nu este una luată în grabă, ci gândită foarte bine de amândoi”, au transmis sursele impact.ro.

În 2019, Sorana Cîrstea făcea ocolul României şi nu numai după un interviu în care dezvăluia care era relaţia ei cu Simona Halep.

„Noi ne știm de la 8 ani. Dar nu am fost niciodată prietene apropiate. Suntem pur și simplu colege de breaslă. Ca-n orice job, cu unii colegi ai o legătură mai profundă, cu alții nu. Nici când eram copii nu eram foarte apropiate, pentru că suntem două persoane extrem de diferite. Nu există două persoane mai diferite decât noi două. Cu toate astea, respect ceea ce a făcut. Am vorbit întotdeauna extraordinar de frumos despre ea.

Am zis într-un interviu că echipa României nu stă în Simona. Ceea ce am vrut să spun este că echipa României poate să vină cu două echipe de Fed Cup, pentru că avem foarte multe jucătoare și dacă lipsește Simona nu se întâmplă nimic. Toată lumea mi-a sărit în cap pentru asta.

E greu ca Simona să mai câștige un Grand Slam, pentru că acum sunt foarte multe jucătoare care lovesc mingea foarte puternic: Osaka, Pliskova, Kvitova.

Ea are un joc în care așteaptă. Mi-e greu să cred că stilul ei de joc se potrivește pe un Grand Slam pe hard. Pe zgură da, o văd mult mai bine. Dar și acolo vin jucătoarele cu serviciu puternic. Simona este dârză. Iar în tenisul de astăzi asta ar putea să compenseze orice joc”, a spus Sorana pentru mirceamester.ro.