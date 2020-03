Potrivit Daily Mail, un șofer de taxi a relatat întâlnirea bizară pe care a avut-o cu Pippa Middleton. „Ea a comandat un taxi pentru Lucy Middleton și a continuat să sune, întrebând dacă am ajuns în punctul de întâlnire, iar ea se ascundea într-un loc întunecat, lângă o ușă. Mai târziu, am căutat pe Google acest nume și am văzut într-o poză că Lucy Middleton (verișoara lui Pippa și Kate) apărea alături de Pippa și mi-am dat seama că, de fapt, Pippa se afla în mașina mea”, a spus șoferul de taxi, pentru sursa citată.

Astfel, Pippa nu a putut să meargă ingognito, deorece numele Middleton a dat-o de gol.

Pippa Middleton (Philippa Charlotte Middleton) a început să atragă atenția mass-media odată cu apariția ca domnișoară de onoare la nunta surorii sale cu prințul William din 2011 și a continuat să desfășoare o activitate mondenă și caritabilă. S-a căsătorit în anul 2017 cu fostul pilot de curse și actual manager de fond de investiții James Matthews.

