Emoții mari pentru Băsescu și UDMR. Ultimul sondaj pentru alegerile europarlamentare

Potrivit ultimului sondaj de opinie, din aprilie, al Politico.eu, cea mai influentă publicație a Uniunii Europene, din viitorul Parlament European vor face parte șase partide din România. De fapt, sunt cinci, doar că sondajul a măsurat separat USR și PLUS, care merg la alegeri în alianță.





Potrivit sondajului, PSD se menține în frunte cu 25,81%, adică zece locuri. Social-democrații sunt urmați de liberali, care obțin 9 locuri, cu 22,7%. La mare distanță, pe locul trei se află ALDE. Liberal-democrații obțin doar jumătate din scorul PNL, 11,8%, care le asigură patru locuri în PE. Tot atâtea locuri câștigă și Pro România, dar procentul votanților este mai mic, de 9,78%. Mult mai bine se situează USR, care are asigurate patru locuri cu 10,21 procente. Formațiunea lui Dacian Cioloș este ultima clasată: cu 6,94% are asigurate două locuri. Însă, USR și PLUS candidează împreună. Sociologii explică și susțin că asta nu înseamnă că procentele obținute separat se adună. Liderii celor două formațiuni mizează, însă, pe cel puțin 6 locuri în PE.

Ca și luna trecută, sondajul Politico arată că UDMR și PMP nu ating pragul, deci nu vor avea reprezentanți în organismele Uniunii. UDMR este foarte aproape de prag, 4,92%, iar PMP ar obține 3,73%.

Sondajele interne contrazic rezultatele sondajului Politico. Toate arată că PMP, cu Traian Băsescu pe primul loc pe listă, obține cel puțin 6 procente.

Curs VALUTAR, 4 aprilie! Euro, in continua SCADERE! Fara PRECEDENT ce se intampla zilele astea cu moneda

Pagina 1 din 1