Potrivit sondajului CURS, Gabriela Firea, primarul Capitalei, stă cel mai bine la capitolul „încredere”. Aceasta se bucură de un grad de favorabilitate de 47%. Cu toate acestea, Gabriela Firea a declarat în repetate rânduri că nu-și dorește să candideze la alegerile prezidențiale.

Locul secund în acest clasament este ocupat de președintele Klaus Iohannis, cel care se bucură de un grad de favorabilitate de 44%. Iohannis și-a anunțat încă de anul trecut intenția de a candida pentru al doilea mandat.

Locul trei este ocupat de fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, cea care se bucură de un grad de favorabilitate de 42%. Kovesi a declarat că nu va intra în politică și nu va candida.

Pe locurile patru și cinci, la o diferență mică, se poziționează Victor Ponta (35%) și Rareș Bogdan (33%). Nici unul dintre cei doi nu și-a manifestat intenția de a candida.

În top cinci intră și Călin Popescu Tăriceanu, cel care se bucură de un grad de favorabilitate de 33%. Tăriceanu și-a anunțat intenția de a candida, fie din partea ALDE, fie din partea coaliției PSD-ALDE.

În ceea ce privește alianța USR-PLUS, încă nu este clar cine va intra în lupta pentru locul de la Cotroceni. Cei de la USR și PLUS trebuie să aleagă între Dacian Cioloș și Dan Barna. Conform sondajului CURS, Cioloș are 33% grad de încredere, în timp ce Dan Barna are doar 23%.

Dintre oamenii care sunt luați în calcul pentru a deveni prezidențiabili ai PSD remarcăm o surpriză. Cel mai bine stă ministrul Sănătății, Sorina Pintea (28%). Ea este urmată de Viorica Dăncilă (26%), Eugen Teodorovici (22%) și Șerban Nicolae (14%).

