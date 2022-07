Soluțiile care ar opri valurile teribile de caniculă la nivel mondial. Investițiile ar trebui să fie uriașe

Acest lucru a devenit mai dificil în SUA, unde 300 de miliarde de dolari, care trebuiau să fie folosiți pentru proiecte solare și eoliene, au rămas blocați din cauza Congresului. David Wallace-Wells, un scriitor al New York Times avertizează că nu suntem suficient de alarmați cu privire la pericolele crizei climatice.

Dezastrele produse de schimbările climatice

Wallace-Wells, într-un episod recent din „Plain English” cu Derek Thompson, a discutat despre modul în care energia solară și eoliană sunt acum mai ieftine decât combustibilii fosili. Energia solară este cea mai ieftină electricitate din istorie și majoritatea populației lumii trăiește acolo unde costă mai puțin să producă energie nouă.

În iunie, IEA a raportat că investițiile în energie cresc mai repede decât investițiile în combustibili fosili la nivel global. Experții în climă anticipează cum cheltuielile pentru surse regenerabile vor depăși 1,4 trilioane de dolari în acest an, reprezentând aproape 75% din creșterea globală. Acest lucru este încă mult sub ceea ce este necesar pentru a menține încălzirea globală sub niveluri catastrofale, dar este un semn și că toate cheltuielile se îndreaptă în direcția corectă.

Unele dintre cele mai extreme scenarii despre care au avertizat oamenii de știință chiar acum câțiva ani par acum neplauzibile, a spus Wallace-Wells. Unele cercetări anterioare au prognozat că planeta s-ar putea încălzi cu până la 5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.

Schimbări necesare

Cu toate acestea, cercetarea a fost revizuită, ajungând până la aproape 3 grade până la sfârșitul secolului – un prag despre care oamenii de știință încă spun că este catastrofal. Recifele de corali – pe care milioane de oameni se bazează pentru hrană, locuri de muncă și protecție împotriva inundațiilor – ar dispărea, iar dezastrele naturale care au avut loc o dată la un secol ar apărea anual.

„Ceea ce înseamnă că ne-am scos din raza apocalipsei și ne uităm acum la un viitor în care vom avea de-a face cu provocări climatice uriașe”, a spus Wallace-Wells. Acum, provocarea este utilizarea mai multor surse de energie regenerabilă, care generează doar 20% din energia SUA. Wallace-Wells a spus că majoritatea comunităților locale care nu doresc astfel de schimbări ar trebui să reziste în fața schimbărilor, potrivit Business Insider.