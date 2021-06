21 iunie

Solstițiul. Începe vara. Sf. Treime. Premiul tinerilor ingineri și cercetători. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 21 iunie s-au născut Jean-Paul Sartre, Benazir Bhutto, Francoise Sagan, Bertha von Suttner, James Short, prinţul William, Andrei Şerban, Puiu Călinescu, Horia Furtună.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții Iulian din Tars și Afrodisie. Sfânta Treime. Despre Sf.Treime vezi: https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/ce-este-sfanta-treime. Un site religios știe mai bine ce și cum.

Dar, este solstițiul de vară. Solstițiul de vară, este, pentru România, la ora 06:31:59. Calculele le-a făcut regretatul Harald Alexandrescu, mai am pe undeva foaia îngălbenită de imprimantă cu ace, o foaie cu găurele pe margini. Soarele trece, în mod convenţional, din zodia Gemenilor, în cea a Racului. În „mod convenţional” pentru că, de fapt, real, Soarele se află în constelaţia Taurului şi probabil că va intra în constelaţia Gemenilor pe 23-24 poate chiar 26 iunie. Să nu confundați zodiile cu constelațiile, am spus-o de nenumărate ori. De acum Soarele este descendent pe bolta cerească și va atinge minimum la solstițiul de iarnă.

Anul acesta vara începe bine, normal, de luni. Și în zi de mare sărbătoare religioasă. Om trăi și om vedea dacă acestă coincidență este benefică, sau, nu.

Noaptea solstiţiului de vară era dedicată spiritelor focului. Demult, demult, nimeni nu dormea, toată lumea stătea pe lângă imense focuri de tabără, pentru că cine vedea primul răsăritul de soare în ziua solstiţiului de vară, acela era norocos tot anul şi era cinstit şi admirat de toată lumea.

Se spuneau poveşti vechi de la strămoşi, se cânta, se dansa, se mâncau fripturi delicioase făcute la proţap, se bea vin adevărat şi se legau prietenii.

În Marea Britanie, la Stonehenge, probabil că niște ciudați îmbrăcați în alb o să facă niște gesturi și o să spună niște vorbe inventate de ei. Sunt wicca, nu au nimic comun cu druizii – vechea credință europeană a fost pierdută complet. Cel puțin așa este oficial.

Da… Începe vara. Nu vara astronomică, sau vara ortodoxă, ci vara! Calendarul greșește, este decalat față de reperele naturale cu douăzeci de zile. Nu știu de ce, chiar nu știu!

Fiind ziua solstițiului de vară, reper foarte important în viața europenilor vechi, am luat niște hotărâri. Semnul trimis de bunul Dumnezeu în Sâmbăta Morților, Moșii de Vară, a fost diferit interpretat de starețul Cristian, de cei dragi mie și de către mine însumi. Starețul spune că prea mă ocup de sufletul lui, prea dau din mine și plătesc cu mine, prea îl răsfăț cu casă, masă, cărți și vorbe bune, că destinul lui era să moară de foame, ca un mucenic al Domnului, în munți, nu să fie stareț la lavră împărătească. I-am potolit remușcările acestui suflet curat și credincios, model și exemplu pentru mulți clerici.

Dar știind despre ce este vorba, că toaca nu bate de două ori pentru o babă surdă, am vorbit cu finele mele din Canada, State și Bazilia, cele care mă ajută cu corespondența. Să mă ajute la opera mea capitală, de seratar, ”Corpus Astrologicus” o lucrare completă, rezultatul unei vieți de studii, călătorii și experiențe. Are 7.258 de pagini, șapte volume groase. O carte de astrologie și de amintiri pe care aș fi vrut să o citesc când eram tânăr, ca să nu mai pierd timpul căutând în dreapta și în stânga. Am mai început și altădată demersul acesta, dar am renunțat atunci. Acum este serios, nu bate toaca de două ori pentru o babă surdă, repet.

După aceea o să o pună la dispoziția trustului astrologic al lui Jonathan Cainer variantele electronice, aceasta cam pe la echinocțiul de primăvară 2023, sper să mai apuc. Am vorbit cu Oscar, nepotul lui Cainer, care după decesul neașteptat al prietenului meu, se ocupă de trust. A fost așa de uimit încât a început să se bâlbâie. Dar, puteți să faceți o avere cu lucrarea asta, a spus, încetișor. Nu aveam timp să-i explic că am putut de mii de ori să fac avere, mare, nu cu o amărâtă de carte, așa că am expediat repede: ”next time”. Ceva o să rămână după mine, nu aveți grijă! Variantele electronice vor fi distribuite marilor servere de la cele mai prestigiose universități din lume, gen archive.org.

Și apoi să fie distribuite la marii colecționari și școlile de astrologie, Academia Sirius, în primul rând, care a avut amabilitatea să mă primescă printre membrii ei și să-mi ofere premiul ”best astrologer of the year”, în anul 2005.

Așa răspund multora care mă roagă, somează, poruncesc, sau pur și simplu își dau cu părerea, ca să scot o carte. O carte? În câte exemplare aș fi putut să o scot? O sută, o mie, trei mii? Am scos deja ”Enciclopedia Astrologiei” un CD, în 50.000 de exemplare. Știți câte vizualizări am în ultimii zece ani? Vă spune bunul Google Service: Comentarii 3.302. Vizualizari 145.499.944 ! Nu o să rămân în memoria unui singur PC cum spunea o bună și distinsă doamnă, ci pe net, în milioane de exemplare. Îmi găsiți vorbele pe multe situri, unele din Republică. De exemplu: https://www.delaomlaom.ro/tag/radu-costin-stefanescu/.

Lumea se virtualizează, devenim din ce în ce mai cyborgi. Probabil, că, în curând, femeile vor naște tablete! Îmi plac cărțile, trăiesc în mijlocul unei biblioteci, dar lumea nu este așa, se schimbă, deja s-a schimbat.

Poate așa, de amorul bibliotecilor, să scot un rezumat în limba română. Ceva scurt, până în două sute de pagini. Asta, la anul, dacă mai am timp, adică, hai să fim serioși, niciodată.

Pe de altă parte am început deja să vă fac aici, în această rubrică, o elementară introducere în astrologie, cea care contează, am publicat unele zodii și planete. O să continui, din ce în ce mai des, cu introducerea în astrologia științifică, în astrologia creștină a cardinalului Pierre d’Ailly. Astrologia zodiacală, zodiac tropical, case egale, aspectele, conjuncțiile sunt importante, cheile papei Urban.

Este ceva important ceea ce vă spun acum. În general persoanele nu prea știu ora exactă a nașterii, iar un calcul de regresie este dificil și imprecis, mai ales dacă persoana este tânără și nu a trecut prin multe evenimente. Vă sfătuiec și vă încurajez să faceți profilul zodiacal, luând în considerare trei tipuri de zodiace, combinându-le: zodiacul european (caldeean), cel chinezesc și cel druidic (copaci). Ziua, anul și săptămâna! O să mai revin că nu a intrat timpul în sac, mai sunt și altele se spus.

Dar iată ceva din curierul de Bruxelles:

Radioul public suedez S.R a obținut Premiul pentru tehnologie și Inovație al EBU pe 2021, pentru un proiect care plasează valorile serviciului public în centrul producției și difuzării informațiilor.

Iar Premiul tinerilor ingineri și cercetători a fost decernat de EBU anul acesta, pentru prima dată și a recompensat-o pe tânăra cercetătoare Irene Nikkarinen, de la Radio-Televiziunea publică finlandeză, YLE, pentru activitatea sa de excepție. Ceremonia de decernare a premiilor are loc astăzi, 21 iunie, în ziua solstițiului, în timpul celei de-a 27-a Adunări tehnice a EBU, organizată online de la Geneva, fiind amânată din cauza summitului Biden-Putin.

Radioul suedez a fost premiat pentru utilizarea inovatoare a unui algoritm destinat să genereze playlist-uri în domeniul informațiilor, permițând astfel ascultătorilor să fie la curent cu actualitatea zilei și să descopere, în același timp, alte subiecte surprinzătoare, care le pot completa universul de cunoștințe.

Lansat în 2019, proiectul Valorile serviciului public a fost dezvoltat treptat în echipele editoriale din cadrul Radioului suedez, începând cu cele 26 de redacții locale din teritoriu. Redactorii aleg subiectele pe baza a trei criterii: importanța, durata desfășurării și măsura în care răspund valorilor Radioului suedez. Astfel, fiecărui subiect i se acordă o notă, pe care algoritmul o utilizează apoi pentru a genera automat playlistul cu informații destinate fiecărui post de radio local. Sistemul este utilizat la fel și pentru actualitatea națională, de către echipa care se ocupă cu mediatizarea subiectelor care preocupă în cel mai înalt grad publicul suedez.

Personalul din redacțiile digitale ale celor 26 de posturi locale este cel care acordă notele reportajelor, pornind de la convingerea că redactorii respectivi sunt cei mai aproape de actualitatea locală și pot evalua cel mai bine gradul de interes al informațiilor. În primăvara trecută, sistemul a fost integrat și în departamentul de actualități naționale. Urmează ca și echipele redacționale culturale, științifice și sportive să adopte același sistem.

Pe lista proiectelor finaliste s-au aflat și altele, de mare interes: proiectul BBC pentru o platformă audio integrată în care converg radioul, muzica și podcasturile, oferind o experiență personalizată unică; una alt proiect al BBC referitor la mijloace virtuale de producție: Toucan, un soft care permite realizarea rapidă de interviuri televizate la distanță; proiectul Pre Rec, un soft destinat obținerii unui sunet de calitate în înregistrările de la distanță și Virtual Audience, care leagă publicul de studiouri, favorizând dialogul în direct.

Și RAI, Radioteleviziunea italiană s-a aflat între finaliști cu un soft-avatar pentru aplicațiile în limbajul semnelor destinate hipoacuzicilor. Este vorba despre o platformă pe care apare un actor virtual , adică un avatar și transpune în limbajul semnelor conținuturile audio diverse, inclusiv buletinele meteo actualizate.

Premiul Tehnologie & Inovație al EBU se decernează din 2016. Anul acesta au concurat 24 de proiecte, un număr record. Juriul, format din membri ai Comitetului tehnic al EBU a evaluat în mod independent proiectele, pe baza unor criterii prestabilite. Niciunul dintre jurați nu a fost autorizat să voteze pentru un proiect venit din țara sa.

Ceea ce este de notat este că în lumea largă, civilizată, media se ocupă și de educarea publicului, nu de terorizarea și prostirea lui cum se întâmplă în România. Dar câte bordeie atâtea obiceiuri, probabil că primim, ca informație, ceea ce merităm, sau mai precis ceea ce se ordonă să primim.

Cam asta este situația, primiți raportul meu, acum o să (re)văd un film, cu Puiu Călinescu, îl pomenim astăzi, o comedie, sigur că da, cred că ceva din seria ”BD” sperând că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 21 iunie 2021

BERBEC Ai confirmarea, urmare unei informaţii, din presă sau de pe reţea, că ceea ce faci este pe drumul cel bun. Chiar dacă e o vreme capricioasă, acum eşti motivat aşa că poţi mări ritmul activităţii. Graba şi enervarea, însă, nu au fost niciodată productive. Nici astăzi. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie. Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi. Încearcă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor.

TAUR Astăzi eşti ca un elefant într-un magazin de porţelanuri, mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură. În a doua parte a zilei eşti mai puţin ambiţios şi încăpăţânat decât de obicei şi pari chiar mulţumit de situaţia ta actuală şi de ceea ce ţi se întâmplă. Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi. Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri pe care nu o să poţi să le atingi. Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei.

GEMENI Ironic şi uneori chiar cinic, ai un dar deosebit în comunicare, dar şi în a întinde capcane persoanelor potenţial ostile. Astăzi eşti mare meşter ţesător de intrigi complicate! Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai, de fapt. Astăzi, pe seară comunicarea suferă. Sunt mai multe aspecte nefavorabile, cuadratiri şi opoziţii. Şi tu poţi întâlni o opoziţie astăzi, dar nu te înfuria, astăzi este ziua „opoziţiilor”.

RAC Vremea capricioasă te face să ieşi din tiparul cotidian. Ai arunca costumul office şi ai pleca, imediat, la mare să te arunci în valuri. Ai puţintică răbdare, abia este luni, dar pentru unii este zi liberă! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Dacă te duci la birou, totuşi se mai şi lucreză, sau unde îţi desfăşori activitatea, concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează problemele importante care trenează de ceva timp. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie mai pe seară. Poate te duci la un spectacol, la film, sau de ce nu, la un concert în aer liber!

LEU Spiritul tău imperial şi generozitatea care te caracterizează sunt cele două coordonate ale comportamentului tău care te împing astăzi să ajuţi pe cineva din anturajul apropiat. Astăzi în special, pentru că este luni, început de săptămână, în general, este timpul regrupării. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Fereşte-te de discuţii ascuțite. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea cuiva din familie.

FECIOARĂ O zi liniştită pe care o poţi termina la o terasă sau la un concert, pe net. Totuşi, ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod. Ia uită-te în contractul tău de muncă, sau cel cu banca, citeşte-l cu atenţie. Niciodată nu ai făcut asta. Poţi să ai surprize! Cooperează mai strâns cu partenerii sau colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare şi zâmbitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie.

BALANŢĂ Ai mai multe probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să împărtaseşti tainele tale. Mai aşteaptă! O zi mai neobişnuită atât ca densitate cît şi ca evenimente în care poţi să faci ceva mai neobişnuit şi mai deosebit. Dacă ai ceva de spus, astăzi este ziua, pentru că te bucuri de darul elocinţei. Planurile şi proiectele începute astăzi sunt faste şi pot să aibă o dezvoltare interesantă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa că se rezolvă, sau se uită. Seară deosebită în compania celor dragi.

SCORPION O zi fastă, transparentă, favorabilă celor întreprinzători. În astfel de zile obstacolele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu noroc şi succes. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi va face mare placere celei dragi. Astăzi eşti ceva mai sensibil. Supraveghează-ţi regimul alimentar şi nu uita că graba strică treaba, oricare ar fi ea! Aspecte nu prea favorabile ale planetelor grele şi configuraţii complexe te atenţionează să fii foarte precaut în noile proiecte pe care le începi astăzi, sau chiar la activitatea curentă.

SĂGETĂTOR Aspectele arată o zi favorabilă inspiraţiei şi intuiţiei. Astăzi poţi să argumentezi cu succes în sprijinul ideilor şi proiectelor tale, atât la serviciu cât şi în viaţa privată. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Evită, pe cât posibil schimbările de program, locurile şi oamenii necunoscuţi. Nu intra în relaţii de afaceri cu persoane nerecomandate. Nu începe ceva nou astăzi, nici măcar un pachet nou de ţigări. Fereşte-te de omul spân, cu ochelari. Ţine-ţi secretele doar pentru tine.

CAPRICORN Ai avut şi ai în continuare, şi astăzi, o perioadă foarte densă şi obositoare. Cu toate că nu îţi place efortul prelungit, fii liniştit şi rezultatele vor fi bune, iar vacanţa se apropie. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească (pe căldura asta!) şi îţi răspund pe măsură la gesturile tandre şi semnele tale de consideraţie.

VĂRSĂTOR Nu te lăsa sustras de veşti şi informaţii contradictorii şi evident, polarizate. Tenacitatea şi voinţa trebuie să te caracterizeze, continuă proiectele tale prin metode verificate, normale. Astăzi este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Vorbind serios, se pare că ai o dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales în a doua parte a zilei. Pe total o zi bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă.

PEŞTI Eşti entuziast și optimismul tău este contagios şi reuşeşti că aduci bună-dispoziţie în anturaj, la serviciu şi acasă. Până seara te simţi foarte bine. Codul Bushido al samurailor spune că, adesea, în timpul unor bătălii, trebuie să dai importanţă detaliilor şi să tratezi în glumă lucrurile importante. Deoarece, urmează înţeleptul, lucrurile mărunte, detaliile de azi sunt sămânţa viitorelor probleme importante de mâine. Nu prea mai ai ce face cu problemele tale nerezolvate, iar rezolvarea lor te costă mulţi bani. Aşa că depistează astăzi situaţiile incipiente care se pot dezvolta în necazuri.