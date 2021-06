Pe 21 iunie, soarele va fi la zenit, adică în cel mai „vertical” punct posibil față de Tropicul Racului.

În emisfera nordică, soarele va răsări la 5,36 și va apune la 20,51, rămânând pe cer timp de 15 ore și 15 minute, în timp ce între Cercul Polar Polar și Polul Nord nu va apune deloc.

În această parte a lumii, solstițiul de vară reprezintă „o explozie de viață”, în special în regiunile foarte nordice ale planetei, care în lunile precedente au avut parte de foarte puține ore de lumină. Ziua solstițiului e una de sărbatoare, magică, a unui nou început.

Momentul exact pentru solstițiul de vară 2021 este luni, 21 iunie, la ora 6.31, ora României

Când soarele stă

Denumirea de solstițiu are explicația de „soarele stă”, moment în care are loc schimbarea gradientului mișcării Soarelui în raport cu declarațiile lui. Solstițiu are etimologie dublă: latinescul „solstitium”, care înseamnă solstițiu și franțuzescul „solstice”. Substantivul solstitium este format din cuvântul latin „sol”, „solis”, „solem” – Soare și „stitium”, derivat al verbului „sisto”, „sistere”, „stiti”, „statum” – a opri, a rămâne constant, a face să stea, a se menține.

Tradiții și superstiții

Energia solstițiului de vară este considerată energia pasiunii, creativității, virilității și belșugului. Se spune că, dacă faci baie în lacuri sau râuri în această zi, efectul este unul curativ și constituie un ritual de renaștere. În anumite zone ale țării, spălatul cu roua ce se adună în ajunul solstițiului este o practică magică de frumusețe.

De asemenea, în credința populară se spune că solstițiul de vară este benefic și asupra schimbărilor în dragoste, sănătate și prosperitate. Magia practicată în timpul solstițiului are puterea de a materializa dorințe ori aspirații greu de realizat.

Solstițiul de vară este legat de sărbătoarea Sânzienelor, din 24 iunie. Tradiția spune că atunci când nu le este respectată sărbătoarea, zânele bune devin surate cu Rusaliile, care sunt zâne rele.

Sânzienelor sau Drăgaicelor sunt personaje mitice nocturne, care apar în cete (de obicei în număr impar), cântă și dansează pe câmpuri în noaptea premergătoare zilei Sfântului Ioan Botezătorul (23 spre 24 iunie). Se spune că ele umblă pe pământ sau plutesc prin aer, împart rod holdelor și femeilor căsătorite, înmulțesc păsările și animalele, tămăduiesc bolile și suferințele oamenilor, apără semănăturile de grindină și vijelii.

Tradiția spune că cei care le nesocotesc ziua, le pot supăra. Sânzienele pot deveni rele: stârnesc furtuni și vijelii, aduc grindină, lovesc pe cei nepăsători cu boala numită „luatul cu Drăgaica”, lasă câmpurile fără rod etc.

Bijuteria de aur se transformă în talisman

Ziua Soarelui era considerat un moment foarte bun pentru organizarea nunților și petrecerilor. Se mai spune că, datorită puterilor magice ale focului de solstițiu, fetele își puteau ghici viitorii soți. Flăcările focului alungau demonii și spiritele rele.

De această ocazie este legat și un ritual de transformare a unei bijuterii din aur în talisman. Orice bijuterie preferată, înainte cu o zi de solstițiu, este pusă într-un vas rezistent la foc, iar înăuntru se pun ierburi aromate (cimbru, rozmarin, mușețel, lavandă, sunătoare), deoarece reprezintă elementul pământ.

În dimineața zilei de solstițiu de vară se scoate bijuteria din aur și se pune într-un vas cu apă curată, apoi se trece prin flacăra unei lumânări galbene ori aurii. Astfel se spune că bijuteria este purificată datorită elementului focului.

Sărbatoarea de la Stonhenge

Mii de oameni se adună între 20 și 21 iunie la Stonehenge , complexul de monoliți din sudul Regatului Unit, legat de cultura celtică. Persoane din toată lumea vin la fața locului în fiecare an pentru a admira razele de soare care se filtrează prin monoliti. Sunt conduși de druizi, care, purtând costume tradiționale, au ritualuri magice pentru a primi primele raze de soare ale aceastei zile foarte lungi.

Juhannus în Finlanda

Solstițiul de vară din Finlanda se numește Juhannus și este o adevărată sărbătoare. Oamenii abia așteaptă să se bucure de soare, pentru că de prea multe luni au avut foarte puțin (deloc în Laponia) și cea mai lungă zi este cu adevărat să fie întâmpinați cu bucurie, cu focuri (kokko, care alungă spiritele malighi) și saune, grătare, prânzuri în aer liber și excursii. Și când va veni noaptea, conform unei legende populare, dacă o fată își pune șapte flori sub pernă înainte de a adormi, ea va vedea în vis pe bărbatul care se va căsători.

Ziua Lui Ivan Kupala

Se sărbătorește în Polonia, Rusia, Belarus, Lituania și Ucraina. Dansurile de noapte în lumina focului domină sărbătorile: conform tradiției, femeile aruncă lumânări plutitoare aprinse în râu, în timp ce bărbații salută soarele de la miezul nopții cu o baie în lac.